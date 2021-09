Stará radnice je plná hokeje, výstava ke 100. výročí klubu je k vidění do úterý

Už jen v pondělí a úterý mají zájemci možnost vidět ve Staré radnici unikátní výstavu, která připomíná 100 let hokeje ve Dvoře Králové. Otevřeno je od 9 do 12 a 13 do 17 hodin.

Ve Staré radnici probíhá výstava 100 let hokeje ve Dvoře Králové. | Foto: Jan Bartoš

Na výstavě se byl také podívat známý hokejový útočník Patrik Fořt. "Znovu musím smeknout před prezidentem klubu panem Teodoridisem, Věrou Kolářovou a těmi, kdo jim s výstavou jakkoliv pomáhali. Je to super záležitost, kde každý musí uznat, jak se prezentuje skvěle odvedená práce. Každý Dvorák by se do Staré radnice měl přijít podívat. Uvidí, jak se dříve dělal hokej, jak se dělá dnes. Najde tam spoustu fotografií, snímky mužstev a lidí, kteří se tomuto sportu v minulosti věnovali. Každý tam někoho známého pozná. Pokud mohu, rád nejen hokejové fanoušky na výstavu zvu," řekl Patrik Fořt v rozhovoru pro Deník.