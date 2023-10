VIDEO: Do StarDance tancovat nejdu, bránil se Jágr výzvám zraněného Krajča

Šel by hokejista Jaromír Jágr tančit do televizní show StarDance? To vyzvídal na svém kamarádovi frontman kapely Kryštof Richard Krajčo při sobotní akci v kostele v Chotěvicích, kam ho pozval na neformální talk show. Byl to také nejčastější dotaz od diváků. Co na to hokejová legenda?

Jaromír Jágr v obležení fanoušků v chotěvickém kostele. | Video: Deník/Jan Braun