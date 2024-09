Trutnovské hlavní nádraží se v neděli zahalilo do páry. V rámci Dne železnice totiž přijel vlak tažený parní lokomotivou. Davy lidí ale přilákaly i moderní vozy, a rovněž prohlídka zázemí provozu na kolejích. Zaujaly také ukázky srážky vlaku s osobními auty. Podívejte se na video.

Jízda historickým vlakem patří v rámci Dne železnice vždy mezi očekávané události. Letos přivezla 99 let stará parní lokomotiva 354.195 Všudylka historické vagóny s dřevěnými sedačkami. Mohutný stroj s neuvěřitelnou silou přitahoval pozornost nejen během jízdy, ale i při pauzách na doplňování uhlí a vody.

V depu zaujaly zcela nové motorové Regiofoxy, které na tratě v hradeckém kraji vyjely teprve nedávno a patří mezi to nejmodernější, co na Trutnovsku aktuálně jezdí. Návštěvníci tak měli v neděli jedinečnou šanci vidět na vlastní oči, jak se za sto let změnila železnice a dokonce se novým vlaky svézt v rámci propagační jízdy.

Lidé si mohli v depu prohlédnout vnitřek lokomotiv, do kterých se jako běžní cestující nedostanou. Nebo prozkoumat podvozek mnohatunových kolosů podobně, jako to dělají servisní technici. Zájem byl o jízdu drážní drezínou.

Hned dvakrát byla k vidění srážka vlaku s autem. Populární lokomotiva brejlovec se rozjela asi třicetikilometrovou rychlostí a vrazila osobního vozu stojícího na přejezdu. Do poničených aut se pak nasoukali figuranti a hasiči je pak před zraky diváků vyprostili.

K vidění toho bylo ale mnohem víc. Jeden z vozů například železničáři upravili pro soutěže a hraní dětí. Ve voze RegioFox proběhla autogramiáda fotbalistů FC Hradec Králové. Trutnovští modeláři vystavili v depu modelová kolejiště různých velikostí. Na nádraží byl přístupný Legiovlak, který do Trutnova přijel už v úterý.

