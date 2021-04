Jan Jarolím rovněž přibližuje, na co tlačí a kvůli čemu ho kontaktuje premiér Andrej Babiš, jeho stranický šéf z hnutí ANO.

Městem hýbe kauza výstavby bytů v lokalitě Berlínek. Budou se ve Dvoře Králové nad Labem stavět nové byty nebo ne?

Ve městě je nutnost nové bytové výstavby tématem dlouhá léta. Všechno nasvědčovalo tomu, že zájem investorů o výstavbu nových bytů se skokově zvedl v souvislosti s první zveřejněnou informací o chystané dvoumiliardové investici společnosti Karsit a s plánovanou výstavbou nové moderní lisovny. Bohužel stejně tak zájem potenciálních investorů s přibývajícími problémy a komplikacemi této výstavby opadl. Zhruba před rokem projevil zájem o realizaci investice v našem městě další subjekt a tentokrát se jednalo přímo o možné výstavbě bytových domů. I v tomto případě se však začínají objevovat problémy.

Jaké?

Prezentovaná studie se stala ještě před svým zveřejněním terčem petice i nebývalé kritiky na sociálních sítích. To, že budoucí investor nabízí v rámci projektu i současné vyřešení neutěšené situace s parkováním v celé lokalitě Berlínku, tedy včetně financování dořešení parkování i pro stávající obyvatele oblasti, že součástí jeho projektu je i kompletní revitalizace přilehlého parku a dětského hřiště, se bere zřejmě jako samozřejmost. Vyzývá se k pátrání po referencích společnosti, po skutečných majitelích. Zjišťuje se, kde společnost daní své příjmy. Dokonce se spekuluje o tom, že rada města ve svém rozhodování o doporučení odsouhlasení předložené studie zastupitelstvu postupovala netransparentně nebo zaujatě. Všechno toto považuji za nesmysl a bohužel hlavně za hloupý komunální politický boj. Je smutné, že uvedená společnost podobné záměry předkládá i v jiných městech v kraji, ale nikde není podrobena takovému „honu“ jako ve Dvoře Králové nad Labem. A paradoxem je, že věc zatím není vůbec rozhodnutá a zastupitelstvo o ní bude teprve jednat.

Novinkou bude ve městě výstavba obchodního centra se supermarketem Lidl v areálu zaniklé textilky Tiba Zálabí. Jak to vypadá s tímto projektem?

V tomto případě se nejedná o realizaci investičního záměru na pozemcích města, ale na soukromém pozemku v areálu bývalé Tiby Zálabí, který vlastní akciová společnost Slezan Holding. Ačkoliv by tedy jak developer, který zastupuje společnost Lidl, tak majitel pozemků mohli s městem komunikovat pouze z titulu účastníka stavebního řízení, velmi oceňuji, že od začátku s námi obě společnosti chystaný záměr konzultují a zároveň se snaží hledat způsoby, jak vyhovět našim požadavkům. Beru to z jejich strany jako vstřícný krok, protože se jedná o realizaci jejich podnikatelského záměru. Tak je to i v případě dalších potenciálních investorů. Takže pokud jim to nepřiměřeným množstvím našich požadavků znepříjemníme tak, že je od realizace odradíme, mohou nakonec uskutečnit svůj záměr jednoduše jinde. A to se za poslední dvě desítky let stalo bohužel mnohokrát. Leckdo dnes asi netuší, že konkrétně Lidl chtěl v našem městě stavět už před 15 lety. Tehdy oslovil město s nabídkou výstavby prodejny se současným zafinancováním kompletní rekonstrukce stávajícího autobusového nádraží a dalších kompenzací.

Kdy se má začít stavět na Zálabí?

Developer zastupující společnost Lidl pracuje na získání stavebního povolení tak, aby v ideálním případě mohl na jaře příštího roku začít stavět, a pokud vše půjde dobře, aby na podzim 2022 prodejnu Lidlu a přilehlé retailové obchody ve Dvoře Králové i otevíral.

Běží dostatečně rychle přípravy výstavby D11 na Královédvorsku na trase Jaroměř - Trutnov?

Z mého pohledu běží přípravy opravdu dobře. Ke konci loňského roku jsem absolvoval videokonferenci s premiérem, ministrem dopravy, ministryní pro místní rozvoj a ředitelem ŘSD, abychom si vzájemně ujasnili, kde by se mohly vyskytovat v budoucí realizaci případné problémy a jak je eliminovat. Několik dní poté dokonce pan premiér po naší domluvě vyslal generálního ředitele ŘSD přímo na dvorskou radnici, abychom si vše ještě potvrdili osobně. Takže snaha dálnici D11 v našem regionu konečně realizovat, je veliká.

Je něco nového v případu zamýšleného silničního obchvatu, o kterém jste jednali v souvislosti s výstavbou D11?

Co se týká napojení města Dvůr Králové nad Labem na dálnici D11 jakýmsi obchvatem Zboží, Žirče i Choustníkova Hradiště, opět je to rezonující a živé téma. To ale prozatím rozhodně nemá jasnou realizaci, a to nejen vzhledem ke své finanční náročnosti (zhruba 800 milionů korun), ale také kvůli obdržené petici ze strany občanů městské části Žireč. Přitom je ale jasné, že pokud se připravovaná studie nezrealizuje, už do budoucna nezbývá moc jiných reálných možností, jak dopravu včetně té nákladní z centra této městské části kamkoliv odklonit.

Jaké největší investice letos město realizuje?

Těch velkých investic je několik a některé již probíhají. Zhruba 10 milionů korun město zaplatí za obnovu vodovodu a kanalizace v ulici Zborovská a stejnou částku dá za další etapu rekonstrukce Domu Žofie, kde vzniknou byty a pokoje pro lidi v nouzi. V rozpočtu jsou dále finance na první etapu výstavby čistírny odpadních vod v Žirči, což je velmi náročná akce, na kterou obyvatelé této městské části léta čekají. Chystáme se taky pokračovat v rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení, proměnou by mělo projít hřiště u gymnázia, řešíme i otázku rekonstrukce druhého bazénu na Tyršově koupališti nebo zimní stadion. Před několika dny navíc město Dvůr Králové nad Labem vypsalo architektonickou soutěž na revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny, takže se toho děje opravdu dost.

Jak vypadá situace s rekonstrukcí autobusového nádraží? Přestal být reálný někdejší projekt společného autobusového a železničního terminálu téměř nedaleko centra města?

V minulosti prověřovaný projekt vybudování společného terminálu pro autobusovou a vlakovou dopravu u teplárny naráží na spoustu, často téměř nepřekonatelných, překážek. První z nich je nutná elektrifikace železniční trati z Jaroměře minimálně do Dvora Králové nad Labem. Ta se ukazuje jako velmi nereálná v budoucích letech. Přitom právě myšlenka využití stávající sousední teplárny jako zdroje nabíjení pro vlaky byla velmi významnou přidanou hodnotou zamýšleného projektu. Situaci do určité míry zkomplikovala i nutnost řešit vlastnictví stávajícího autobusového nádraží. Zde se po několika jednáních s vlastníkem, společností Arriva, podařilo najít kompromis, který vyhovoval oběma stranám, a pozemky autobusového nádraží město koupilo. Nicméně o jiném smysluplném využití pozemku mezi teplárnou a budovou vánočních ozdob s jeho vlastníkem intenzivně jednám.

Co chystáte s autobusovým nádražím?

V současné době připravujeme vypsání architektonické soutěže na revitalizaci stávajícího areálu autobusového nádraží v blízkosti centra města. Rada města před několika dny vzala na vědomí postup přípravy soutěže. Nyní se připravuje ustavující schůze poroty, během níž porota navštíví autobusové nádraží, seznámí se s našimi požadavky a bude diskutovat o návrhu soutěžních podmínek.

Jako první město v Královéhradeckém kraji spouštíte novinku s participativním rozpočtem. Můžete vysvětlit, o co jde?

Pro mě je nejdůležitější, že participativní rozpočet je další vstřícný krok směrem k občanům a veřejnosti, že jim nabídne možnost se přímo podílet na tom, co je z jejich pohledu ve městě potřeba realizovat. Víme, že jsou zde občané, kteří mají nápady na různé projekty, jak zlepšit život ve městě, nyní tedy dostanou příležitost.

Jak tedy bude fungovat?

Už ve volebním programu jsme uvedli, že chceme, aby byl Dvůr Králové nad Labem městem s otevřenou radnicí pro své občany. Jedním ze způsobů je právě participativní rozpočet. V rozpočtu je vyčleněna určitá částka, za kterou jsou realizovány projekty, které navrhnou sami občané a které uspějí v hlasování veřejnosti. Své návrhy na investiční i neinvestiční projekty budou moci podat občané Dvora Králové nad Labem starší 15 let. A záleží jen na nich, jestli se bude jednat o návrh na vybudování dětského hřiště, venkovní posilovny a podobně. O tom, které projekty se budou realizovat, rozhodne hlasování, do něhož se budou moci opět zapojit občané města starší 15 let. Chtěli jsme totiž, aby svůj názor mohla vyjádřit i mladá generace.

Jakou má u občanů odezvu?

To bude sami zvědaví. Ale namísto diskuzí, že jsme prvním městem v Královéhradeckém kraji, kdo bude participativní rozpočet realizovat, se naopak ještě před spuštěním projektu řeší, co všechno nebude fungovat nebo v čem se postupuje nestandardně. Často se z mnoha stran ozývá, kde že je ta mnou a námi deklarovaná otevřená radnice ve Dvoře Králové nad Labem. Ale právě tohle je další příklad, jak se město snaží otevírat svým občanům a zároveň je přímo vtáhnout do rozhodování o některých investicích. Podobnou novinkou je nedávno spuštěná mapa investičních projektů města. I v tomto případě jde o nástroj, který má všem občanům umožnit si prohlížet stávající, budoucí i uskutečněné investice města spolu se základními informacemi o nich.