Starosta Jarolím: Uznávám, bezdomovci to mají těžké

Dvůr Králové nad Labem - Už pět let patří starosta města Jan Jarolím mezi tradiční účastníky benefiční akce Noc venku, jejímž cílem ukázat těžký život lidí bez domova. Podobně jako loni i letos přespal pod papírovými krabicemi.

Proč jste se rozhodl znovu spát venku?

Čtyřikrát jsem se účastnil Noci venku, ale nespal tady. Sliboval jsem to, ale nikdy se k tomu nedostal. Až loni jsem to splnil a letos zopakoval.



Jaká je to zkušenost?

Velice zajímavá. Jedna samotná noc tak hrozná není, pokud neprší. Jenže my, co to zkoušíme jen na jednu noc, se pořád máme druhý den ráno kam vrátit. Můžeme se doma vysprchovat, prospat se další den. Někteří ale tu možnost nemají, a to už je děsivé. Musím uznat, že to bezdomovci mají těžké.



Takže spaní v listopadu je hrozivé?

No rozhodně to není jako v srpnu. Není to spaní pod hvězdami. Je zima, prší…

Všiml jsem si, že při stavbě papírového příbytku se vám moc nedařilo…

… no, karton mi totiž zvlhnul dřív než loni, prohýbal se a nedržel už večer. Loni se na mě zvlhlý propadnul až během noci.



Jak dlouho jste spal?

Loni jsem se probral asi o půl třetí a nemohl zabrat. Pak jsem až do rána stál s motorkáři u sudu s ohněm. Letos to nebylo o moc lepší. Naspal jsem toho zase málo, budu to dohánět o víkendu. Kartony byly úplně mokré, zima byla… Nechtěl bych to zažít víckrát za rok.



V čem jste nocoval?

Loni jsem měl spacák jen do plus patnácti stupňů a celou noc se klepal zimou. Letos už jsem byl poučený a vzal si spacák do mínus pěti. A na sobě měl dvě vrstvy oblečení, nic zvláštního.