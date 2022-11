„Neberu to jako ústup, ale naopak jako snahu o uklidnění mezilidských vztahů v našem městě,“ poznamenal. Tomášek přesto zůstává v zastupitelstvu, kam se dostal z posledního místa kandidátky SNK Sněžka. Nově zvolené starostce Iloně Karlíkové vyjádřil podporu.

„Rozhodl jsem se na post starosty už nekandidovat. Chtěl jsem však vyjádřit podporu naší straně, a proto jsem se nechal napsat na poslední místo naší kandidátní listiny. To, že jsem se přesto dostal do zastupitelstva díky podpoře voličů, je pro mě velkým překvapením a poděkováním za práci, které jsem mohl od spoluobčanů dostat. Byl to pro mě a mé blízké velký a důležitý okamžik,“ uvedl Tomášek.

Fakt, že nebude usilovat o pokračování v pozici starosty, otevřeně avizoval už před volbami. „Vedly mě k tomu dva důvody. Starostou jsem byl dvacet let. Je to pět po sobě jdoucích volebních období. Jsem unavený a cítím, že je potřeba dát prostor někomu dalšímu. Druhým důvodem bylo ukončit dlouhodobé dehonestování mé osoby, mé rodiny a blízkých,“ vysvětlil. „Upřímně si přeji, aby se zastupitelé mohli v klidu věnovat svojí zodpovědné práci. Doufám, že se nové paní starostce povede v její práci dobře a naše město se bude dál rozvíjet ke spokojenosti lidí, kteří v něm žijí,“ dodal.

Ačkoliv Alan Tomášek vyjádřil podporu nové starostce, při volbě nového vedení města se zdržel hlasování. „Rozhodně se nejedná o vyjádření nesouhlasu s novým vedením města. Paní starostce jsem vyjádřil podporu, jsem připravený pomoci a budu zodpovědně pracovat jako zastupitel a podporovat vše, co bude pro naše město přínosné. Není to nesouhlas s kandidáty na post starosty a místostarosty. Mám však morální problém, o jakou podporu se rozhodlo nové vedení města opřít,“ objasnil dnes už bývalý starosta.

„Konkrétně se jedná o sdružení SNK Žijeme Sněžkou a jeho zakladatele, pány Kučeru, Bráta a Davídka. Tito lidé způsobili svým konáním městu ztrátu desítek milionů korun za přiznanou dotaci na Herní krajinu Pecka a významně narušili mezilidské vztahy mezi námi. V našem domě a před mojí rodinou probíhala domovní prohlídka a já spolu s dalšími křivě obviněnými jsem byl vláčen v poutech před novináři. Stejně se tak stalo u mého blízkého přítele Jirky Karlíka. Proto jsem se musel hlasování zdržet,“ doplnil.

Krkonošská kauza se týkala ukládání zeminy na okraji krkonošského střediska a dotací pro Herní krajinu Pecka. Odvolací Vrchní soud v Praze letos pravomocně potvrdil osvobození všech devíti obžalovaných, včetně Tomáška. Zodpovídali se z dotačního podvodu, ze zneužití pravomoci či z ohrožení životního prostředí. Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové v létě podalo Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně ve věci návrh na dovolání. Nejvyšší státní zástupce poté podal dovolání proti zprošťujícímu rozhodnutí soudů. Řízení tak bude pokračovat u Nejvyššího soudu. Takzvané dovolání je mimořádný opravný prostředek. Za trestním oznámením na neznámého pachatele z léta roku 2015 stálo podle tehdejšího vedení radnice tehdy opoziční sdružení Žijeme Sněžkou.

