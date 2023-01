„Myslím si, že člověk jako Andrej Babiš, typ manažera, by se více hodil do pozice předsedy vlády. To je exekutivní post, který má výrazně širší pole, na němž může uplatnit znalosti a schopnosti z byznysu. To je přesně pozice, která mu sedí. Role prezidenta je poněkud jiná. Proto si myslím, že by Andrej Babiš byl vhodnější jako premiér,“ vysvětlil Jan Jarolím, proč upřednostnil v prvním kole prezidentských voleb jiného kandidáta.

Andreje Babiše si neumí představit na Hradě ani senátor a předseda senátorského klubu STAN Jan Sobotka, starosta Vrchlabí. „Po tom, co předváděl v prezidentském úřadu Miloš Zeman minimálně v posledních pěti letech, bych nechtěl, aby tam byl Andrej Babiš, který je notorický lhář. Toho bych na Hradě opravdu nechtěl. Přikloním se proto k Petru Pavlovi. Nedovedu si představit, že Andrej Babiš by byl českým prezidentem po éře, kterou jsme si zažili,“ řekl Jan Sobotka.

Na Trutnovsku dali lidé nejvíce hlasů Petru Pavlovi, Andrej Babiš byl druhý

Starostu Vrchlabí překvapilo, kolik hlasů získal v prvním kole Andrej Babiš. „Posbíral protestní hlasy. Nečekal jsem, že bude mít takovou podporu. To je pro druhé kolo velmi nebezpečné. Výsledek je velmi těsný, situace není jednoznačná, aby se dalo říct, že generál Pavel má jasnou šanci na zvolení. Udělaly mi radost výsledky u nás ve Vrchlabí i Trutnově, kde vyhrál Petr Pavel. Odpovídá to regionu, kde žijeme, který je od sametové revoluce pravicový a liberální,“ dodal.

Nezůstat doma ve 2. kole

Podle poslance ODS Ivana Adamce, předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny a bývalého starosty Trutnova, bude důležité, aby lidé přišli k volbám i ve druhém kole 27. a 28. ledna. "Vzkázal bych všem lidem, ať nepodcení situaci a jdou volit. O prezidentovi rozhodne druhé kolo. První kolo je mezistanice ve volbách. Požádal bych voliče, jejichž kandidáti neprošli z prvního kola, aby velmi pečlivě zvažovali, koho podpoří ve druhém kole. Nejhorší je zůstat doma,“ zdůraznil Ivan Adamec.

Krkonoše ovládl Pavel. Babiš pohořel, v Peci i Špindlu ho předběhla Nerudová

„První kolo dopadlo tak, jak jsem předpokládal. Také s ohledem na to, jak probíhala předvolební kampaň, kdy už dopředu bylo jasné, kteří kandidáti jsou v top trojce a kteří jsou zbytek. Nelíbilo se mi, že tímto způsobem to probíhalo v médiích. Je to jen první kolo, které znamená postup do druhého. Vzhledem k mé politické příslušnosti je jasné, koho budu podporovat ve druhém kole," naznačil Adamec, že bude hlasovat pro Petra Pavla.

Dva miliony naštvaných

Jan Sobotka uvedl, že vysoká volební účast ukázala, jak lidé vnímají volbu prezidenta. „Berou to jako velmi důležitou, vážnou věc. Chtějí v nejvyšší ústavní funkci konečně někoho, kdo bude naším reprezentantem. Je to naše vlajka, je to náš symbol.“

ANKETA: Jak hodnotíte první kolo prezidentských voleb?

Nadprůměrná volební účast potěšila rovněž starostu Dvora Králové nad Labem. Podle něj však lze očekávat, že prezidentské finále rozdělí společnost v situaci, kdy oba postupující kandidáti získali bezmála dva miliony hlasů. „Ukázalo se, že když je krize a lidem je hůře, tak jdou k volbám. Ale to zřejmě platí všude na světě. Takto velká vyrovnanost a velký zisk hlasů obou finálových kandidátů nicméně znamená, že jedna polovina národa bude naštvaná. Ať to dopadne jakkoliv, rozdělí to národ. Pořád voláme po možnosti názoru a demokracii, ale abychom sami uznali porážku nebo přijali druhý názor, to ne," vyjádřil se Jan Jarolím.