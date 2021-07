"Tak se ke mně chtějí přijet blejsknout KD z MMR a AS z MF. Prý že máme krásný projekt z IROP. Nene, děvenky, sami jsme jako obec postavili, sami jsme zařídili a děkovat budem pouze EU directissimo. Škola je přes léto zamčená a vetřelce do ní nepouštíme. Foťte se před Penamem," napsala starostka Mladých Buků na twitteru.

"Vytočilo mě, že by to byla společná návštěva s paní ministryní financí. Myslím, že spousta starostů z okolí by reagovala podobně, jenom já jsem ta držka, která to plácne na twitteru," řekla Lucie Potůčková Deníku. Starostka Mladých Buků kandiduje ve volbách za uskupení STAN a Pirátů.

Náročná rekonstrukce staré školní budovy z roku 1877 v Mladých Bukách, která je největším projektem městyse na Trutnovsku za poslední roky, byla dokončena v loňském roce. Oficiálního otevření loni v září se zúčastnili zástupci kraje, okolních měst nebo senátor za Trutnovsko Jan Sobotka. Dlouholetý projekt se neobešel bez komplikací, spojených s bouráním části školního objektu a odstranění původní střechy. Děti se musely vypořádat s vyučováním ve stísněných prostorách, využívaly dokonce sborovnu i jiná místa městyse, obecní úřad či klub důchodců.

Starostku Mladých Buků oslovil kvůli návštěvě školy sekretariát ministerstva pro místní rozvoj. "Paní ministryně se chtěla přijet podívat v rámci návštěvy regionu na úspěšné projekty, podpořené z programu IROP. Reagovala jsem, že se mi to nelíbí, využívat takovou návštěvu jako předvolební PR. Nejvíce mě vytočilo, že by to byla společná návštěva s paní ministryní financí. To už jsem vůbec nepochopila," popisovala Potůčková, jak situace vznikla.

"Chápala bych, pokud by přijel ministr školství, ale takhle ne. Konzultovala jsem situaci s ředitelem školy a místostarostou, na odmítnutí návštěvy jsme se shodli. Pokud by škola byla rozestavěná a ministryně se přijely zeptat, jestli něco nepotřebujeme, bylo by to super. Nelíbí se mi princip, aby se někdo přijel vyfotit v momentě, kdy je všechno dávno hotové a zkolaudované," vysvětlila svůj postoj.

Oprava staré školní budovy byla za poslední roky největším projektem krkonošského městyse, kde žije 2313 obyvatel. "Podstatné je to, že jde o projekt, který je stejně drahý, jako máme rozpočet. Provázela ho řada komplikací, napršelo nám do budovy, stavělo se v zimě. Prožili jsme si s tím opravdu hodně. Byla s ním obrovská administrativa. Je to náš projekt, který jsme si odpracovali. Proto jsem řekla, že návštěvu ministryň neumožním," uvedla starostka Mladých Buků.

"Tohle prostě před volbami povolit nechci. Při vší úctě. Máme na to právo jako starostové. Komunikace proběhla ve slušnosti. Doporučila jsem sekretariátu ministerstva jiné projekty v regionu, kam se můžou přijet podívat. Nemyslím si, že se něco podobného stalo poprvé, na podobné reakce patrně naráží," dodala.

Nesouhlas s kroky vlády zaznívá z Krkonoš často. V nedávné době předčasně opustili post starostů v sousední Svobodě nad Úpou Jiří Špetla a Janských Lázních Jiří Hradecký, svých pozic se vzdali po deseti letech i kvůli nesouhlasu s řízením země. "Práce starosty byla kontraproduktivní, nemohl jsem jí dávat vše s vědomím, že stát na nejvyšší úrovni řídí nemehla a ignoranti. To mě ničilo," prohlásil v rozhovoru pro Deník Jiří Špetla, který praštil se starostováním loni v březnu a šel dělat na lanovku do Pece pod Sněžkou.

"Současná vláda mě zklamala diletantským a ostudným vedením země. Domnívám se, že z toho pramení morální úpadek celé společnosti. Nechci být, ani jako malé kolečko, součástí tohoto mechanismu," řekl Jiří Hradecký, který skončil jako starosta Janských Lázní loni v prosinci.

Starostka Mladých Buků Lucie Potůčková na twitteru:



Tak se ke mně chtějí přijet blejsknout KD z MMR a AS z MF. Prý že máme krásný projekt z IROP. Nene, děvenky, sami jsme jako obec postavili, sami jsme zařídili a děkovat budem pouze EU directissimo. Škola je přes léto zamčená a vetřelce do ní nepouštíme. Foťte se před Penamem.