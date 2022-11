Sobotkovo sdružení Zvon pokračuje ve spolupráci s Volbou pro město. Obě uskupení spolupracují 24 let. „Výsledky voleb byly celkem jasné, chtěli jsme pokračovat dál v koalici s Volbou pro město,“ konstatoval Jan Sobotka poté, co byl ve středu znovu zvolen starostou Vrchlabí. Místostarosty zůstávají Michal Vávra a Alfred Plašil. „Jsme kritizovaní za to, že jsme tady ve stejné sestavě tři volební období, že jsme tady jako důchodci a na dojetí. My to ovšem nechceme dojet, ale naopak rozjet, máme spoustu plánů," uvedl Sobotka.