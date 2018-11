Starostování není legrace, říká Adamec

Trutnov - Ivan Adamec a Herrmann Rauch. Dva nejdéle sloužící starostové v dějinách města. Rauch svůj úřad zastával pětadvacet let (1894 až 1919). Pokud Adamec (ODS) zvládne i šesté funkční období (1998 až 2022), bude v úřadě jen o rok míň. „Nesoupeřím s ním. Pokud vím, tehdy mívali pětiletá funkční období,“ brání se historickému srovnání.

Rozhovor Krkonošskému deníku poskytl bezprostředně po pondělním zvolení starostou. Od zastupitelů dostal 22 hlasů z 32 možných.



Když vám pověsili na krk slavnostní starostovský řetěz, řekl jste, že se vám přitížilo. Jak jste to myslel?

Myslel jsem to tak, že nás čeká těžká práce. Jestli si totiž někdo myslí, že je to legrace, tak já si to po tolika letech starostování nemyslím. Práce je před námi opravdu hodně. Je to prostě jako v pohádce Nesmrtelná teta. Když králi sebrali mozek, ulevilo se mu. Když mu ho vrátili, jako první řekl: To se mi nějak přitížilo! :)



Zastupitelé vás zvolili starostou už pošesté. Bylo to pokaždé stejné?

Rozhodně ne. Asi nejhorší to pro mne bylo před čtyřmi lety, kdy na tom naše ODS byla velmi špatně a byl možná největší tlak na změnu. Strany, které s námi soupeřily, tehdy neunesly, že nad námi nevyhrály. Skládání koalice bylo komplikovanější. Málokdo si totiž uvědomuje, že komunální volby mají vlastně dvě kola. V prvním rozhodnou voliči, kdo bude v zastupitelstvu. Ve druhém musí někdo vytvořit nadpoloviční většinu v nějaké koalici. Před čtyřmi lety to druhé kolo pro mě bylo horší, letos to bylo velmi jednoduché.

Ivan Adamec* 58 let

* v ODS je od roku 1994

* zastupitelem Trutnova je

od roku 1994

* radním je od roku 1996

* starostou od roku 1998

* 2002 - 2008 byl senátorem

* od roku 2013 je poslancem

* od r. 2016 je zastupitelem

Královéhradeckého kraje

Takže jste s Piráty předem počítali?

Předběžně jsme počítali s tím, že je oslovíme. Přinášejí nové nápady, novou chuť. Je vidět, že chtějí a taky je potřeba, aby si to zkusili a poznali, že není vše tak jednoduché, jak si dosud mysleli.



Jediného protikandidáta Rudolfa Fajfra jste ve volbě starosty porazil 22:4…

Ukázalo se, že opozice asi nebude úplně jednotná. Jsou to první náznaky. My jsme například předem dohodli finanční a kontrolní výbor. Dali jsme možnost, aby tam pracovali i lidé z opozice. Chceme, aby pracovali i v dalších komisích. A nebráníme se žádným dobrým nápadům jen proto, že to jsou opoziční návrhy. To by mě v životě nenapadlo. Je potřeba pro město využít všechno.

Budete v zastupitelstvu automaticky hlasovat koalice proti opozici?

Až konkrétní kroky a čas ukáží, jak to opoziční strany doopravdy myslí se spoluprací. Cílem každého zastupitele by mělo být, že pro město udělá všechno tak, aby se posunulo dopředu, aby se tu zvedla kvalita života a všeho, co k dobrému životu potřebujeme. Například aby tu byla práce.



Do stavby Uffa jste se před lety pustili až poté, kdy souhlasila i opozice. Jsou i nyní investice, u kterých byste vyžadoval všeobecný souhlas v zastupitelstvu?

Taková stavba tady momentálně není. Navíc se změnila doba. Do komunální sféry se dostalo hodně manýrů z velké politiky. Změnil se i mediální prostor, je výrazně širší, virtuální svět je jiný, než ten reálný. Musí se počítat s tím, že už to tak asi nikdy takhle stoprocentně nebude.



Jaké jsou nejbližší plány vedení města?

Chceme dotáhnout stavby, kterou jsou rozdělané. Například Středisko volného času Na Nivách, hasičárnu v Horním Starém Městě, práce v Petříkovické ulici. Ve spolupráci s Arrivou se povedlo dotáhnout elektrobusy a dobíjecí stanici, takže by se to mohlo někde kolem Mikuláše spustit. Z velkých staveb, které nejsou běžné v každém volebním období, je v plánu kino Vesmír, krytý plavecký bazén, kde se nedaří s projektovou dokumentací, a koupaliště, které potřebuje vyměnit bazény za nerezový materiál, který sem do hor sedne. Základem je samozřejmě infrastruktura, vytváření podmínek pro podnikatele a živnostníky, vytváření podmínek, aby měly děti kde sportovat a trávit volný čas, kam chodit do kroužků a tak dále. Je toho celá řada.



V minulém období jste chystali revitalizaci pěší zóny…

Ta by se měla realizovat. Soutěž proběhla. Taky ale nesmíme zapomenout na integrované obce, kde stále řešíme kanalizace a infrastrukturu trubek, což není jednoduchá záležitost a nebude to bohužel všude. Máme tady různá zákoutíčka a náměstíčka, která musíme revitalizovat. Je potřeba revitalizovat náměstí v Poříčí, bude se tam dávat hodně peněz do školy. Opravdu je toho hodně. Uvidíme, jak nám to půjde.