Starostové na kole aneb Jak jsou na tom politici s cyklistikou

Trutnovsko - Jak často a kam nejraději vyrážejí na kole představitelé měst na Trutnovsku? Kdo z nich je propagátorem elektrokol? Jak je na tom s cyklistikou žena ve vedení radnice? Odhalila to anketa našeho týdeníku, Krkonošského týdne.

Žacléřský starosta Miroslav Vlasák.Foto: archiv

MIROSLAV VLASÁK, ŽACLÉŘ

O žacléřském starostovi je dobře známé, že na kole tráví kus volného času. Rád vyjíždí po českých horách, ale i do sousedního Polska. „Po okolí mám spoustu oblíbených míst, ale je možná pravda, že v po Polsku toho najezdím víc, než po Čechách. Mám své okruhy, které podle nálady a momentální fyzičky střídám,“ říká Miroslav Vlasák. Na kolo se prý dostane alespoň jednou za týden. Silniční střídá s horským kolem. „Když vyjedu vícekrát, tak je to super. Ale času je málo. Jednou za rok jezdíme na kolo také na Mallorcu,“ prozrazuje.



TOMÁŠ HENDRYCH, TRUTNOV

Rovněž místostarosta Trutnova Tomáš Hendrych je velkým propagátorem cyklistiky. „Každoročně jezdím Krakonošův cyklomaraton, a proto musím mít natrénováno. Snažím se jezdit dvakrát-třikrát týdně, ale záleží to především na čase, což je značný problém. Takže, když je trochu času a slušné počasí, snažím se s kamarády vyrazit na kolo,“ říká. Preferuje spíše sportovní silniční kolo. „Snažím se vybírat si méně frekventované silničky, většinou II. a III. třídy. Oblíbenou tréninkovou trasou, na které je nádherné prostředí a výhledy, jsou tradiční stoupání na Hoffmanovu boudu nebo na Pomezní Boudy. Výjezdy na „Pomezky“ často spojujeme s vyjížďkou do Polska, kde jsou taky velmi dobré podmínky pro silniční cyklistiku. Rád jezdím i na opačnou stranu od Trutnova, kde jsou pěkné silnice s menším provozem v okolí Kuksu, Zvičiny, přehrady Les království a okolí,“ vyjmenovává Tomáš Hendrych oblíbené destinace.



JAN JAROLÍM, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Také královédvorský starosta je nadšený sportovec celý život. Zatímco fotbal mu kdysi zničil kolena, cyklistiku si teď užívá. „Snad nebudu vypadat jako důchodce, ale využívám elektrokolo a nemohu si ho vynachválit. Kvůli čtyřikrát operovanému kolenu mám se sportováním takřka utrum, tohle je ale úžasná věc. A kdo si myslí, že vás kolo tlačí samo, mýlí se. Šlapat se musí i na elektrokole,“ směje se Jan Jarolím. „Dneska už mám projeté všechny cesty v okolí Dvora Králové. Strašně rád jezdím třeba na Zvičinu. Díky elektrice ujedu třikrát větší vzdálenost a i když se ostatní chytají za hlavu, že je mi sedmdesát, já bych takové kolo doporučil všem,“ nabízí Jarolím. I díky rozmachu cyklistiky ve Dvoře Králové prý rád vidí, že se v regionu stále dobudovávají cyklostezky. „Pro cyklisty je provoz ve městě ještě složitý. I kvůli modernizaci cyklistiky je to ale výzva pro všechny města, aby cyklisty víc zabezpečili,“ dodává.



ZDENĚK ŠPRINGR, RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

Rtyňský starosta Zdeněk Špringr je sportovec tělem i duší. V zimě tráví volný čas na běžkách, upravuje pro ostatní trasy, v létě zase kombinuje cyklistiku s během. „Na kolo vyrazím jednou za týden, když to jde dvakrát. Kolo ale kombinuji s jinými sporty, třeba s běháním,“ říká rtyňský starosta. „Rád jezdím přes Odolov a Jívku na Jestřebí hory. Podívám se na Žaltman a vracím se zase do města. To je okruh asi 25 kilometrů. Často jezdím ale i na druhou stranu na Úpici, Libňatov a do Babiččina údolí. To jsou takové známé a oblíbené trasy u nás v okolí, které každý cyklista zná,“ usmívá se Zdeněk Špringr.



DAGMAR SAHÁNKOVÁ, HOSTINNÉ

Ani starostka Hostinného Dagmar Sahánková rozhodně nezaostává za mužskými kolegy. Od jara do podzimu se dostane na kolo téměř denně. Nejraději jezdí po okolí Hostinného a okolních obcích Svazku obcí Horní Labe. „Hlavně po cyklotrasách mimo hlavní silniční tahy. Město Hostinné vydalo přehlednou mapku cyklistických tras okolí Hostinného a podle té se vydávám na výlety. A nejčastěji provádím průběžnou kontrolu úklidu města a probíhajících staveb právě na kole,“ prozrazuje starostka s úsměvem.