Při pohledu na tuny cigaret, které nenávratně mizí v drtičce odpadu, nezapláče jen srdce kuřáka, ale i daňového poplatníka. Již roky si totiž takto nechává stát ujít tržby v řádech stovek milionů ročně. Tabákové firmy to chtějí změnit a nabízejí příklady ze zahraničí.

Každý rok se v České republice zlikviduje přes 80 milionů krabiček klasických i zahřívaných cigaret. Jedny končí v důsledku konci kolků, jiné zase kvůli absenci kolků. | Video: Deník/Petr Vaňous

Během nedávného schvalování nižší valorizace důchodů se česká vláda oháněla nutností šetřit za každou cenu a poukazovala na to, že vyšší důchody by z kasy, minimálně tento rok, odčerpaly 19 miliard korun. Přitom se Česká republika již přes dvacet let dobrovolně připravuje o mnohem víc. Ročně přichází o stovky milionů korun v podobě nezávadných cigaretových krabiček, které kvůli starým kolkům neskončí u spotřebitelů, ale v drtičkách skládek.

Z úředního rozhodnutí se takto ročně sešrotuje na 40 milionů krabiček klasických i zahřívaných cigaret, které představují asi pět procent ročního prodeje. „Likvidují se tedy cigarety v prodejní ceně pěti miliard korun, z nichž tři miliardy tvoří spotřební daň a dalších přibližně 900 milionů daň z přidané hodnoty,“ uvedl zástupce předního světového výrobce cigaret Japan Tobacco International (JTI) Jiří Sochor.

Kde končí vysloužilé cigarety? Nepálí se. Tímto způsobem se mění v drť

Podle něj tímto krokem stát ročně přijde o stovky milionů korun. „Pokud by byla odstraněna tříměsíční lhůta doprodejů kvůli starým kolkům a stát by vybíral novou sazbu daně již od prvního ledna, s tím, že se cena bude stanovovat online, podobně jako ve většině zemí Evropské unie, stát by každoročně vydělal čtvrt miliardy korun,“ doplnil.

Ještě o větších výdajích spojených se zbytečnou administrativou mluví prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza. „Z našich výpočtů plyne, že jen na mzdových nákladech toto štábní cvičení spojené s kontrolou úředníků nad likvidací cigaret, vyjde na zhruba 400 milionů korun ročně. Sice se to zdá jako malá částka, ale když to tak máte každý rok, přichází stát zbytečně o miliardy korun,“ uvedl Prouza.

Likvidace cigaret s prošlým kolkem. Stát kvůli ní ročně přichází o stamilionyZdroj: Deník/Petr Vaňous

Dodal, že se již od doby pandemie covidu-19, kdy vláda umožnila kvůli zavedeným restrikcím prodloužený doprodej cigaret se starým kolkem, snaží představitele státu přesvědčit o zavedení jiného systému než toho, který v Česku funguje od roku 2001.

A to po vzoru okolních evropských zemí, kde není cena vytištěna přímo na kolku či krabičce, ale nová cena se oznámí buď inzercí v novinách či na webech ministerstva. Každý prodejce se jí pak musí řídit.

„Jde jen o softwarové řešení, kdy by se nová cena zapsala do pokladen. Ubyla by nejen administrativa, ale také by se pomohlo přírodě a státnímu rozpočtu. Mluvil jsme o tom i s několika velkými prodejci na trhu a těm by se to také líbilo. Ovšem zatím se debata s ministerstvem financí od našeho prvního nástřelu nikam neposunula,“ doplnil Prouza.

Kovanda: Elektronizace by se vyplatila

Pro elektronizaci by byl všemi deseti i hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „V době, kdy se ukazuje, že zvyšování spotřební daně má své limity, by se takové řešení státu rozhodně vyplatilo,“ poukázal.

Připomněl přitom, že sice v loňském roce stát vybral na spotřební dani u cigaret 59,4 miliardy korun, ale tato částka byla, hlavně kvůli zdražení, o tři miliardy nižší, než ministerstvo financí plánovalo. „Také už náš trh kvůli stále se zdražujícím cigaretám není tak výhodný pro nákupující z Rakouska či Německa a lidé stále častěji nakupují levnější cigarety v Polsku,“ doplnil Kovanda.

Očekává, že v Polsku budou Češi častěji nakupovat i v budoucnosti. „Předpokládám, že i v příštím roce se opět kvůli zvyšující se spotřební dani zvedne cena jedné krabičky cigaret. A to o pět až deset procent. I proto bych uvítal, kdyby stát zbytečně neplýtval penězi na likvidaci a šel cestou elektronizace,“ doplnil ekonom.

Cigarety už stojí příliš. Čím dál více Čechů zvažuje, že s kouřením skončí

Samo ministerstvo se debatě o nastavení jiných pravidel nebrání. Uvádí však, že snahou výrobců a dovozců je vždy před změnou sazby výrazně zásobit trh výrobky zdaněnými původní zpravidla nižší sazbou daně. „Nedomníváme se přitom, že zničené cigarety na trhu chybí a že by proto docházelo ke ztrátám příjmů státního rozpočtu v oblasti spotřebních daní, protože poptávka kuřáků po cigaretách je konstantní. Proto jsou vyřazené cigarety výrobci nebo dovozci okamžitě nahrazeny novými cigaretami, na nichž je již nový kolek a tedy i nová vyšší spotřební daň,“ uvedl za ministerstvo Filip Běhal.

A dodal, že z hlediska státního rozpočtu tak dochází k vyrovnání těchto dvou vlivů. „Respektive naopak ke zvýšení příjmů státního rozpočtu. Současně může docházet ze strany zákazníka k substituci cigaret příkladně za zdaněné zahřívané tabákové výrobky. Zde jsou konkurenční tlaky tak silné, že si žádný výrobce nebo dovozce nedovolí nechat trh neobsazený,“ uzavřel Běhal.