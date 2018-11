Stát se bezdomovcem? Stačí shoda blbých náhod

Dvůr Králové nad Labem - Můžou si za to sami! Jednoduchá věta, kterou se někteří lidé „po svém“ vypořádají s bezdomovci. Jenže, jak zaznělo při čtvrteční benefiční akci Noc venku, není to tak vždy.

O jednom případu promluvil motorkář Oskar Rousek. Když přijel před pěti lety ze zvědavosti poprvé na dvorskou Noc venku, nestačil se divit. Mezi lidmi bez střechy nad hlavou poznal kamarády z dětství. Přitom vůbec nepředpokládal, že by se mohli někdy ocitnout na ulici. „S jedním jsem jezdil do školy v Liberci. Byl to pohodář a štramák. Když jsem ho tady ale uviděl, zaskočilo mě, jak vypadal. Hrozně. Bezdomovec, v třiašedesáti,“ prohlásil.



U tří někdejších spolužáků osobně vyslechl jejich smutný životní příběh. „Stačila shoda blbých náhod a přišli o bydlení. Dva z nich připravily o baráky manželky. Představte si, že stavíte barák a přijdete o něj,“ kroutil hlavou.



Do potíží se velmi často dostávají lidé, kteří nemají žádné vlastní bydlení. Nemají dost peněz, aby platili běžné nájemné, natož aby něco naspořili. Žijí většinou na ubytovnách. Když pak onemocní nebo dokonce o práci přijdou úplně, hrozí, že skončí na ulici. „Nezvládnou platit nájemné, neumí tu situaci řešit, nemají rodinu, která by je podpořila. Takových lidí je spousta,“ uvedla ředitelka dvorské pečovatelské služby Marcela Hauke.

Do podobných potíží se dostali Petr ze Dvora Králové a Martina z Broumova. Na ulici jsou přes tři měsíce. „Měl jsem tady pronajatý byt, ve kterém jsme společně bydleli, ale vyštípali nás z něj. Prý kvůli nepořádku, který jsme dělali. Jednou prostě přišli, vyměnili zámek a bylo hotovo,“ řekl Petr. Je bez práce a bez peněz. Na benefiční akci přišel, aby našel nějakou pomoc. „Chci zjistit, jak to funguje v azyláku,“ přiznal. S okolím se ale bavil spíš sporadicky a když, tak velmi opatrně. „Lidé jsou různí, někdo je vstřícnější a pomůže vám, někdo je prostě vstřícnější míň. Ale na nikoho se kvůli tomu nezlobím,“ zdůraznil. ňuje.



Podle ředitelky dvorské pečovatelské služby není pravda, že větší města v okolí nemají bezdomovce. „Mají stejné problémy jako Dvůr, ale nechtějí si to připustit nebo to řešit. Jenže chudoba a nedostupnost cenově přijatelných bytů je prostě všude. Když ve městech ale žádná pomoc k dispozici není, tak proč by lidé v problémech ještě chodili někam o něco prosit,“ dodala Marcela Hauke.