Ke stavbě kruhového objezdu v Pražské ulici, rekonstrukci Národní ulice a opravě úseku Babí - Prkenný Důl se přidá v Trutnově od 1. září další velká dopravní akce. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a město se pustí do budování nové vozovky a chodníků v Polské ulici. Kvůli tomu bude kompletně uzavřený úsek od železničního přejezdu v Polské ulici po křižovatku s Voletinskou ulicí. Hotovo má být na jaře příštího roku. ŘSD už letos v Trutnově opravilo poměrně rychle v průběhu května a června hlavní výpadovku do Krkonoš za 27,5 milionu korun.

Nejvíce je v Trutnově sledovaná výstavba kruhového objezdu za 34 milionů korun na komplikované křižovatce ulic Pražská, Žižkova a Úpická u bývalé porodnice. Začala v dubnu, skončit má letos v prosinci. Obyvatelé si často stěžovali, že tempo výstavby je velmi pomalé a mimořádně frekventovaná páteřní silnice na hlavní dopravní tepně ve městě je jen rozkopaná. V posledních týdnech situace nabrala obrátky a na stavbě kruhového objezdu je patrný posun. ŘSD postavilo první polovinu. Zaznamenali to i řidiči, když po vyasfaltování části vozovky došlo k úpravě průjezdu stavby.

„Stavba okružní křižovatky v Pražské ulici pokračuje podle harmonogramu. Od začátku stavby probíhaly především práce na přeložkách inženýrských sítí, bez kterých nebylo možné vybudovat konstrukční vrstvy samotné křižovatky. Pro veřejnost jsou tyto práce méně atraktivní a často budí dojem, že stavba dostatečně nepokračuje,“ vysvětlil Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

„V současné době stavíme druhou polovinu křižovatky. Konkrétně se provádí práce na chodnících a dělníci současně dokončují přeložky, ke kterým nebyl bezpečný přístup. Termín dokončení stavby zůstává stejný - prosinec letošního roku,“ upřesnil Mazal.

Zábrany pro kamiony

Stále však platí, že silnice je průjezdná pouze z jednoho směru, od Hradce Králové. V opačném směru od centra Trutnova muselo město instalovat zábrany pro kamiony při odbočování do ulice Na Kopečku. Především zahraniční šoféři totiž nerespektovali dopravní značení a snažili se projet touto kratší objížďkou. Silnice v ulici Na Kopečku je přitom úzká, jednosměrná, parkují v ní auta. Řidiči se v několika případech nedokázali vytočit s kamionem a poškodili zaparkovaná auta.

Řidiči kamionů několikrát poškodili při průjezdu objízdnou trasou v ulici Na Kopečku zaparkovaná auta, město tam kvůli tomu umístilo zábrany.Zdroj: Deník/Jan Braun

„Kvůli kamionům tam město umístilo zábrany,“ potvrdila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková. „To udělali dobře. I přes zákaz tudy jezdilo hodně kamionů, hlavně polských. Kamiony odřely několik aut, protože se nemohly vytočit, srazily i dopravní značku a častokrát úplně zablokovaly dopravu,“ všimla si Marcela, která žije v ulici, kudy vede objížďka pouze pro osobní auta. „Frekvence aut je tady ale ve dne i večer obrovská. Doufám, že kruhový objezd bude brzy hotový a bude se jezdit normálně,“ dodala.

V Polské ulici se bude v Trutnově opravovat od 1. září úsek dlouhý zhruba 1,8 kilometru od železničního přejezdu po křižovatku s Voletinskou ulicí. Tato část Polské ulice bude po dobu opravy kompletně uzavřena. Objízdná trasa povede ulicemi Voletinská a Náchodská. Ve Voletinské ulici bude náhradní zastávka MHD.

„ŘSD opraví povrch vozovky a my dostavíme nový chodník po levé straně komunikace ve směru na Voletiny. Ten naváže na stávající chodník po křižovatku s Voletinskou ulicí, který současně opravíme. Lidé se tak nově dostanou bezpečně z centra města až do Voletin,“ řekl starosta Trutnova Michal Rosa.

Od 1. září začne v Trutnově rekonstrukce Polské ulice od železničního přejezdu směrem do Voletin.Zdroj: Deník/Jan Braun

Nebezpečné stromy

Délka nového chodníku bude zhruba 1200 metrů. Ten současný, který se dočká opravy, je dlouhý 600 metrů. Radnice musí přitom vykácet stromy, protože jsou nebezpečné a převážně ve špatném stavu, místo nich vysadí na stejném místě nové. Zároveň vytvoří pro zvýšení bezpečnosti nový bezbarierový autobusový záliv v místě původní zastávky.

Přístup rezidentů k nemovitostem zůstane zachován a také svoz odpadu bude po celou dobu zajištěn. Město do Polské ulice investuje zhruba 12,5 milionu korun. „Hotovo by mělo být na jaře příštího roku, záleží na klimatických podmínkách, jak dlouhá bude zimní přestávka,“ uvedl k harmonogramu vedoucí Odboru rozvoje města David Jelínek.

V Trutnově pokračuje také rekonstrukce Národní ulice za 15 milionů korun, která je od května uzavřená pro řidiče. Do finiše se blíží první a druhá etapa. „Tento týden ve čtvrtek a pátek se bude pokládat nový asfaltový povrch v úseku první etapy, tedy část Novodvorské a Národní ulice - v úseku od křižovatky s Novodvorskou po křižovatku s Blanickou. V úseku druhé etapy po křižovatku s ulicí Českou se tento týden budou dělat obruby a možná už bude i chodník. Snažíme se dělat vše pro to, aby do konce prázdnin byly oba úseky Národní ulice zprovozněny,“ sdělila Dědková.

Stav rekonstrukce Národní ulice v Trutnově na začátku srpna 2022.Zdroj: Deník/Jan Braun

Rekonstrukci završí třetí etapa od České ulice po Libušinku. Ta má být hotová nejdéle do listopadu. „V úseku třetí etapy teď pracují síťaři a ti by měli mít hotovo do konce srpna,“ doplnila mluvčí radnice.

