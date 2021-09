Stavba krytého bazénu ve Vrchlabí v areálu Vejsplachy za 188 milionů korun má za sebou první milník. Společnost Metrostav DIZ dokončila unikátní spodní stavbu, která se skládá ze základových desek ve čtyřech úrovních a s maximálním výškovým rozdílem čtyři metry. Stavbaři použili skoro hektar hydroizolace.

Stavba krytého bazénu ve Vrchlabí je v plném proudu. | Foto: Metrostav DIZ

Toto řešení si vynutilo podle stavbařů zadání, které počítá se zasazením budovy do svahu, uložení dvou podlaží pod zem a založením pod hranicí podzemní vody. Stavbaři také během hloubení jámy narazili na skálu, kterou nebylo možné odstranit běžným bagrem, a museli použít pneumatické kladivo. Nyní už začne bazén růst do výšky. Hrubá stavba by měla být dokončena v závěru roku.