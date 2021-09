Ve Zlaté Olešnici, na silnici vedoucí z Trutnova k hranicím s Polskem, zkomplikoval stavbařům situaci stav mostu. Oproti původním předpokladům ho museli v polovině prázdnin úplně zbourat. Mají se proto co ohánět, aby stihli vybudovat nový most ještě v letošním roce. Znamená to prodloužení uzavírky do poloviny listopadu. Opravy silnice, mostů a silničních propustků v úseku mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi vyjdou ŘSD na 30 milionů. Stavba nového mostu tuto akci ale určitě prodraží.

"Most ve Zlaté Olešnici se nepodařilo zachránit, kvůli špatnému stavu jsme ho museli zbourat. Přišlo se na to až v průběhu prací při odhalení konstrukce. Most by neprošel kontrolními prohlídkami," vysvětlil Miloš Jedlička z krajské Správy ŘSD v Hradci Králové, který dohlíží na stavbu mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi.

Podle něj dělníci při stavbě mostu práci odflákli. "Když jsme sáhli do útrob mostu, tak tam byla zaházená hlína nebo zabetonovaný trám. Pánové to v 80. letech docela ošidili," poznamenal. ŘSD bude mít teď honičku, aby nový most vybudovalo ještě v letošním roce. "Musí klapnout počasí, aby se nám podařilo do poloviny listopadu dokončit most. Jeho stavba už začala. Musíme ji dotáhnout letos, protože v příštím roce se bude dělat oprava silnice u Žacléře v Prkenném Dole a tudy povede objížďka. Silnice mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi musí být proto zprovozněná ještě letos," upozornil Miloš Jedlička z ŘSD.

Ani výstavbě v Pilníkově se nevyhnuly komplikace. Tam se bouraly dva ze čtyř opravovaných mostů, ovšem jejich demolice byla v plánu. Obcí už lze projíždět kyvadlově. "Oproti původnímu harmonogramu prací došlo z kapacitních důvodů ke skluzu jeden měsíc. Zhotovitel se snaží manko srovnat," konstatoval Miroslav Gregor z krajské Správy ŘSD v Hradci Králové, který stavbu v Pilníkově dozoruje. Původní termín dokončení v Pilníkově byl 15. listopadu. Vypadá to, že se protáhne.

"Vedle práce na mostech se také dokončuje vozovka od železničního přejezdu za pilu v Pilníkově a probíhá výstavba chodníků, kanalizace a kompletně nové konstrukce vozovky v centru Pilníkova. Předpoklad dokončení prací a zprůjezdnění silnice na zimu je 30. listopadu," objasnil situaci Gregor.

Pilníkov se těší, že rekonstrukce průtahu městem přinese větší bezpečnost na frekventované silnici i lepší vzhled centra. Obec využila rozsáhlé stavební činnosti a buduje v památkové zóně žulovou dlažbu. "Z centra se stane pěkné místo. Pilníkov se tak mění z ošklivého města, které se zastavilo v 50. letech, do lepší podoby," uvedl starosta Pilníkova Josef Červený.

"Poslední skládačkou do puzzle v centru obce je kostel, na jehož opravu sháníme peníze. Nepatří nám, ale církvi. Ročně jde na jeho opravu milion korun, potřeba jich ale je 70-80. Při poslední kontrole statika se navíc zjistilo, že věžička kostela je v kritickém stavu a hrozí její destrukce. Musí se proto zastavit veškeré práce na opravách záchrany klenby a peníze musí jít na opravu věže," popsal starosta Pilníkova aktuální situaci.