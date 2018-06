Stavbaři obklopují Úpici. Řádí na parkovišti i silnicích

Úpice – Nervy ze železa musí mít v posledních týdnech obyvatelé Úpice i návštěvníci, kteří sem přijíždí. Řada silnic prochází rekonstrukcí a tři z pěti hlavních příjezdových komunikací obsadili stavbaři, stejně jako parkoviště a okolní ulice v centru.

Stavbaři obklopují Úpici. Řádí na parkovišti i na silnicích.Foto: Deník/Jaroslav Pich

Právě přestavba parkovacích ploch přitom vstupuje do poslední etapy. Do poloviny července tu má být hotovo.



Město prostory za poliklinikou a obchodním domem přebudovává už od března. Lidé zatím stále nemohou využívat desítky parkovacích míst, auta proto odstavují alternativně kolem hlavní silnice.

Po přebudování se řidiči dočkají moderního prostranství s kapacitou pro pět desítek vozů. Společně s parkovacími plochami se nových povrchů dočkají i přilehlé komunikace.



Jejich správka dopravu komplikuje nejvýrazněji. Uzavírky a upravené proudění vozidel skrz hlavní úpické parkoviště a stanici autobusové dopravy vydrží ještě měsíc.



Lidé z Úpicka se kromě nového parkoviště dočkají také opravených silnic ve městě i okolí. Radnice dokončuje opravy komunikace nad místní benzínovou pumpou ve směru ke Dřevěnce. Zaplatí za ní zhruba 5,5 milionu korun.



„Tato silnice byla dlouho ve skutečně dezolátním stavu. Během prázdninových měsíců by měla být opravená. Celá ulice bude v asfaltu, bude ji také lemovat pohodlný chodník, který dosud neodpovídal potřebám lidí,“ řekl pro místní kabelovou televizi starosta Úpice Radim Fryčka.







Dopravní komplikace se ovšem netýkají jen samotné Úpice. Silničáři pracují také na komunikacích v okolních obcích. Zcela uzavřená je třeba cesta z Hajnice do místní části Radeč. Zde řidiči musí využívat objízdnou trasu přes Havlovice, Libňatov a Maršov u Úpice. I v tomto směru však nyní vznikají omezení, město totiž začíná budovat chodníky ke sportovnímu areálu Sparta.



Semafory už třetím týdnem řídí také dopravu mezi Úpicí a Trutnovem. Ředitelství silnic a dálnic v Suchovršicích na opravu vozovky a opěrných zdí investuje 85 milionů korun. „Současný stav neodpovídal tomu, že se jedná o silnici 1. třídy. Komunikace byla už hodně zalátovaná a děravá, takže byla rekonstrukce potřeba,“ řekla před časem starostka obce Suchovršice Jana Hozová.