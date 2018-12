Dvůr Králové nad Labem - Stavba pokrokové továrny s nejmodernější hydraulickou linkou ve střední a východní Evropě se minimálně o několik týdnů odsouvá. Společnosti Karsit totiž nemá povolení na stavbu samotné haly.

Nová továrna. Karsit Automotive chce v průmyslové zoně Zboží ve Dvoře Králové nad Labem vystavět pokrokovou továrnu s nejmodernější hydraulickou linkou ve střední a východní Evropě. | Foto: Karsit

Místní úřad před dvěma týdny přerušil stavební řízení kvůli námitce na podjatost městského úřadu. Zda skutečně dochází k nadržování nyní posuzuje krajský stavební úřad. „Pro nás to samozřejmě znamená zdržení. Během té doby nesmíme vyřizovat nic jiného ani podnikat žádné další kroky. A nikdo nám momentálně neumí říct, jak dlouho to potrvá,“ tvrdí ředitel budoucího závodu Jan Kříž.



Stavební povolení bylo posledním klíčovým dokumentem, který Karsitu chyběl, aby se spustit stavbu samotné haly. „Koupili jsme od města průmyslovou zónu, už máme sedm stavebních povolení. Některé stavby jsme dokonce zahájili, ale nyní v poslední fázi nám chybí povolení na vlastní areál, výrobní halu s administrativní budovou,“ říká ředitel Kříž.



Královédvorský starosta Jan Jarolím považuje námitku za obstrukci. „V obecné rovině je pochopitelné, že jsou podávány námitky s konkrétními argumenty, které se týkají technického provedení celé stavby, protože občané potřebují vědět nebo se ujistit, že budou mít zajištěny dobré podmínky bydlení i po dokončení továrny. Ale myslím si, že podaná podjatost nemá jiný cíl, než výstavbu oddálit,“ prohlašuje.



Námitku podjatosti podali majitelé okolních pozemků, kteří byli účastníky řízení. Už dříve naznačili, že se obávají o komfort bydlení. Krajský úřad v Hradci Králové zatím o jejich námitce nerozhodl. „Postupovali jsme v souladu s požadavky krajského úřadu a doplnili spis o materiály, o které nás požádali,“ potvrdila mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková.

Firma Karsit Automotive koupila od dvorské radnice 12 hektarů pozemků na konci roku 2016. V době, kdy kvůli složitému terénu a neexistenci inženýrských sítí jiní investoři od stavebního záměru v průmyslové zóně ve Zboží vždy ucukli. Snila o tom, že stavbu supermoderní továrny za zhruba dvě miliardy korun zahájí v roce 2018, nejpozději těsně po 1. lednu 2019. Námitka podjatosti to úplně zastavila. Podle odhadů tak vzniknou firmě škody v řádech stovek milionů korun. „Termíny hrají v automobilovém průmyslu důležitou roli a čas nyní hraje proti nám. Jsme pod obrovským tlakem, máme objednané výrobní prostředky pro halu, platíme zálohové platby za stroje, máme zakázky, ale nevyrábíme,“ přiznává Jan Kříž.



Firma potřebuje příští rok skutečně stavět, ráda by ještě před koncem roku spustila aspoň část výroby. „Věříme, že se nám povede s lidmi dohodnout na kompromisech a prosadit stavbu, do které by se na podzim daly umístit aspoň nějaké výrobní technologie,“ upřesnil.



V továrně na náhradní panelové díly pro automobilový průmysl by mělo najít práci až 350 lidí, víc než polovinu mají tvořit vysoce kvalifikovaní zaměstnanci. „Bude to moderní průmyslová výroba, ve která budou pracovat inteligentní lidé. Takže tu nebudou dělat tisíce dělníků jako v Kvasinách, a ani na druhou stranu naše továrna nebude jen skladovací halou s pár zaměstnanci, jak se někteří lidé mylně obávají,“ upřesňuje Kříž.



Strojírenská firma Karsit vznikla v roce 1992. O dva roky později zprivatizovala podnik Karosa v Jaroměři. „Tam už jsme kapacitně vyčerpaní,“ vysvětluje Jan Kříž rozšíření závodu. Do portfolia firmy patří i kdysi zkrachovalé Lázně Velichovky, v nichž obnovila provoz.