„Kvůli nadměrné vlhkosti je nutná sanace hlavní budovy, ve které se nacházejí kanceláře, knihovna a také sociální a hygienické zázemí zaměstnanců a tyto prostory již neodpovídají současným požadavkům,“ vysvětluje ředitelka muzea Alexandra Jiřičková a pokračuje: „Nyní je uzavřena pouze hlavní budova s tím, že výstavní sál Špýcharu zůstane pro návštěvníky otevřen až do 19. března, tedy do ukončení výstavy k historii podniku TIBA. Poté bude až do ukončení prací uzavřena i budova Špýcharu.“ Výstavní prostory ve Staré radnici a Expozice textilního tisku na nábřeží Jiřího Wolkera zůstávají nadále v provozu.