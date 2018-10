Stavěli legoroboty, zápasili s nimi v sumo

Trutnov /VIDEO/ - V Helsinkách stavěli motorku ovládanou pomocí mobilu, v Bordeaux se učili pracovat s moderními roboty mBoty, v Trutnově stavěli legoroboty a soupeřili s nimi v zápasech sumo.

Jan Knap z trutnovské ZŠ Komenského ukazuje legorobota, sestaveného během mezinárodního mítinku.Foto: Deník/ Jan Braun

Mezinárodní spolupráce šesti zahraničních škol z Německa, Francie, Španělska, Finska, Lotyšska a České republiky vynesla trutnovské ZŠ Komenského nejen hlavní Evropskou cenu eTwinning v konkurenci 700 projektů, ale také atraktivní studijní disciplínu pro čtrnáctileté a patnáctileté žáky. A to je pro ně v době, kdy místo listování v knížkách brouzdají po internetovém videokanálu YouTube, mimořádně atraktivní.

„Trend je učit informatiku jinak. Učit uživatelsky ovládat office už je pasé. Vývoj doby nás k tomu vede. Nevíme, jestli to je dobře nebo špatně, ale tento trend musíme využít, přizpůsobit se mu a vychovávat současnou generaci podle toho. Nové technologie, které se budou vyvíjet čím dál rychleji, je budou nutit, aby se vzdělávali neustále. Čím dříve se to naučí a pochopí, tím lépe pro ně. Nemůžeme zamrznout ve výuce v 19. století,“ přiznává učitel ZŠ Komenského Václav Fišer, strůjce nejlepšího evropského projektu ICT World 2017. „Víme, že děti nečtou, jako zdroj informací používají kanál YouTube. I tam existuje spousta věcí, ze kterých se můžou něco přiučit. Při mých hodinách žáci nasávají informace sami. Ukážu jim základní kroky, ale cestu k řešení si nacházejí sami. Musíme je naučit samostatnost při učení a pochopení situací,“ dodává.

Roboti ze stavebnice Lego

Zahraniční výpravy se před příjezdem do Trutnova nejprve potkaly v technické laboratoři ČVUT v Praze, kde si prohlédly vědecká pracoviště a při workshopu programovaly roboty Lego Mindstorm tak, aby ten jejich byl schopen bojovat a vyhrát v zápase sumo, tedy vytlačování soupeře z vymezeného území, bez cizí pomoci. V Trutnově na ZŠ Komenského pokračovala práce na konstrukci funkčního robota ze speciální edukační verze stavebnice Lego a jeho ovládání pomocí iPadů v mezinárodně sestavených tříčlenných týmech. Dalším stupněm jejich spolupráce bylo sestrojit legoroboty, kteří reagovali na data z čidel, jež podle zadaného programu vyhodnocovala pohyby soupeře. Roboti se pak snažili vytlačit protivníka z vymezeného prostoru.

Projekt mezinárodní spolupráce s pěti zahraničními školami nepřináší účastníkům pouze zdokonalení v technice. „Je to pro ně ohromná zkušenost. Když vyjedou ven, bydlí v rodinách, komunikují v angličtině. Stejně tak, když jsou děti z ostatních škol tady, protože je záměrně rozdělujeme do mezinárodních týmů, aby musely spolupracovat v angličtině. Prospívá to jejich jazykovému vzdělání,“ připomněl Václav Fišer.

Španěly překvapilo vaření

V Trutnově strávili týden školáci z francouzského Bordeaux, finských Helsinek, lotyšské Rigy, španělské Úbedy a německé Unny, společně s učiteli, kteří využili možnost sledovat výuku v české škole. Hlavním koordinátorem projektu je španělský učitel David Cuadros Aviles z Úbedy, která leží v Andalusii, 250 kilometrů od Malagy. „Jsme velice příjemně překvapeni kvalitou školy. Je patrné, že se do ní hodně investuje, nejen uvnitř budovy, ale také v jejím okolí, které je moc pěkné, upravené a udržované. Výuka je dobře organizovaná,“ sděloval poznatky, které získal během jednoho týdne na ZŠ Komenského.

V průběhu projektu a cest na jednotlivé zahraniční školy, které jsou do něj zapojené, zjistil řadu významných rozdílů v pojetí školní výuky. „Jsou v ní velké rozdíly, záleží na zemi. U nás se učí spousta předmětů ještě postaru. Děti se naučí látku nazpaměť a pak z ní píšou test. Při výuce cizích jazyků se věnují jen slovíčkům a gramatice, zatímco jinde se zaměřují spíš na mluvení, čtení a situace, na trénování schopností rozumět si navzájem. Je to lepší než pouhé biflování,“ všiml si. David Cuadros Aviles, který učí na druhém stupni školy Ies Los Cerros technologii, zůstal společně s krajany velmi překvapen, že v Čechách a Finsku patří mezi předměty také vaření. „V každé zemi je to jinak. Ve Finsku mají dokonce také ruční práce, jak pro holky, tak pro kluky. To ve Španělsku nemáme vůbec,“ divil se.