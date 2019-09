Přitom počátkem léta už to vypadalo, že se po delší době věci pohnou kupředu. Dosud přerušeného stavebního řízení se z popudu hradeckého krajského úřadu měl ujmout místo podjatého stavebního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem jiný, v sousedním Trutnově. Vedení firmy Karsit to vnímalo jako dobrou zprávu. Jenže čtyři lidé z lokality, kde má továrna vyrůst, podali nedávno další odvolání. Krajský úředník, který věc nasměroval do jiného města, je podle nich podjatý. Trutnovský úřad tak nemůže vést stavební řízení. Případem se teď naopak musí znovu zabývat kraji nadřazená instance, tedy ministerstvo.

Strojírenský kolos tím pádem ale pořád nemůže spustit budování pokrokové továrny za více než dvě miliardy korun. Přitom stavba měla začít už na podzim 2017, a výroba se měla rozjet z kraje letošního roku. „Je to jako boj s větrnými mlýny. Neustálá odvolání celý proces neúměrně protahují. Je to neutěšený stav, příšerný, hrozný,“ konstatoval Jan Kříž, ředitel budoucího závodu.

I kdyby ministerstvo potvrdilo, že Trutnov může pokračovat ve stavebním řízení, není jisté, že by se celá administrativa stihla vyřídit tak, aby Karsit stihl stavět ještě letos. „Stavět do konce roku? To by byl spíš zázrak,“ řekl Kříž.

Jisté je ale to, že mezitím firmě zahálejí v nedalekých Velichovkách výrobní stroje a příslušenství za téměř tři čtvrtě miliardy korun. Už měly dávno „pracovat“ ve Zboží. Například robotizovaná lisovací linka za stamiliony má být nejmodernější ve střední a východní Evropě. „Technologie je tak ojedinělá, že by přitáhla další práci. Na výrobu by mohly navazovat další procesy, mohlo by to mít další přidanou hodnotu pro město,“ naznačil ředitel Kříž. Na provoz nyní nemůže firma připravit ani aktuálně dovezenou trafostanici. „Potřebujeme ji postavit, a nemůžeme. Přitom nás stála milion a čtvrt,“ prohlásil Kříž.

V průmyslové zóně ve Zboží má tak Karsit dosud hotové jen inženýrské sítě a část příjezdové silnice. Pro stavbu haly s lisovnou a svařovnou zatím stavební povolení stále nemá. Majitele firmy Františka Řípu to sice zatím neodradilo od záměru, už ale o neobvykle dlouhých průtazích informoval dopisem ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a prezidenta Hospodářského komory Vladimíra Dlouhého. Oba požádal o pozornost. „Významný investiční záměr je blokován pouze z důvodu nečinnosti stavebních úřadů a nefunkčnosti stavebního práva jako celku,“ uvedl Řípa v písemné žádosti o schůzku.

S administrativními problémy se stavba továrny potýká od počátku. Například na jaře 2018 napadl stavební řízení na příjezdovou cestu majitel královédvorské firmy Juta a někdejší senátor Jiří Hlavatý. Stavební úřad ale jeho stížnost zamítl.