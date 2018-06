Bílá Třemešná – Štěrbova vila u královédvorské přehrady Les Království se po roce opět probouzí. Areál historického stavení z počátku 20. století i letos přivítá hudební špičku z domácí, ale i světové jazzové scény.

Štěrbova vila u přehrady pohostí Ebeny, Mišíka i Evu a Vaška.

„První ročník, který jsme brali jako zkušební, nám ukázal, že lidé o kulturu mají zájem. Kombinace koncertů a přednášek ve spojení s návštěvou krásné přehrady lidi lákala. Pokud se nám povede i letošní ročník, věřím, že by kulturní léto na přehradě mohlo získat pravidelné místo v programech hudebních nadšenců,“ říká Michal Karadzos, majitel Štěrbovy vily a pořadatel Kulturního léta na přehradě 2018.



Lidé se letos znovu mohou těšit na opravdové kapacity. Po roce se sem vrátí třeba legendární jazzový trumpetista Laco Deczi. Fenomenální hudebník na přehradě oslaví své 80. narozeniny.



„Těším se i na návštěvu kapely bratrů Ebenových, třicetiny u nás oslaví skupina Mňága a Žďorp, dorazí Vladimír Mišík, Michal Pavlíček i trio Michala Prokopa,“ vyjmenovává Michal Karadzos. „Chtěl jsem, aby program dodržel určitého genia loci, které mají ve své historické spojitosti přehrada i vila. Mám rád tyhle matadory, které spoustu lidí baví stejně jako mě. Výběr je postavený na tom, co se osvědčilo v prvním ročníku, doplněné o podobné výrazné umělce ovlivňující naší hudební scénu,“ upozorňuje Karadzos.



Letní scéna Štěrbovy vily u přehrady letos připravila větší pódium. Lidé se dočkají také zhruba osmi desítek nových míst k sezení a také výrazného posílení výčepních míst v průběhu všech kulturních akcí.



Multižánrová přehlídka chce lákat od června do srpna posluchače všech věkových generací. V jediném programu tak vystoupí třeba Barbora Poláková s kapelou nebo Eva a Vašek. „I tahle dvojice má své místo na hudební scéně a své posluchače všude. Jsme také rádi, že vedle vystoupení Pavla Lišky a Jana Révaie, si k nám našel cestu i Honza Vyčítal s Greenhorns,“ usmívá se Michal Karadzos.



Kromě hudeních koncertů budou součástí programu také přednášky nebo filmová promítání. V sobotu 23. června bude v Štěrbově vile také cíl 4. ročníku charitativního pochodu Život Srdcem, jehož výtěžek půjde na léčbu onkologicky nemocných dětí léčených ve Fakultní nemocnice Hradec Králové. Na začátku září tu pak proběhne malý festival lokálních rockových kapel.



Štěrbova vila je stavení, které vystavěli a v němž žili bratři Štěrbové. Řídili odsud stavbu nedaleké přehrady. Vilu prodali pravděpodobně z důvodu měnové reformy v roce 1953. Následující majitelé ji využívali jako výletní a odpočinkové sídlo. Současní majitelé ji odkoupili v roce 2016, přebudovali vilu i okolí. V přilehlé zahradě letos už druhým rokem budou pořádat kulturní léto s atraktivním hudebním programem.



KULTURNÍ LÉTO 2018

22. června: Mňága a Žďorp

29. června: Laco Deczi a Celula New York

6. července: Ivan Mládek a Banjo Band

13. července: Michal Pavlíček, Monika Načeva

20. července: Greenhorns s Honzou Vyčítalem

27. července: Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý

28. července: Dětský den s Lesy ČR

11. srpna: Beseda o přehradě Les Království v době 1. světové války

17. srpna: Eva a Vašek

18. srpna: Barbora Poláková s kapelou & Pavel Liška a Jan Révai jako Vagamundos

24. srpna: Vladimír Mišík a Etc…

31. srpna: Bratři Ebenové

1. září: Rockový festival

8. září: Znouzectnost a Ovčie Kiahne