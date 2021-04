/FOTOGALERIE/ Stezka korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních a větrný mlýn v Borovnici. To jsou po dvorském safari parku další atraktivní turistické cíle, které obnovily provoz po dlouhém uzavření. Poprvé otevřely v pátek.

Stezka korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních čekala na první návštěvníky v pátek dopoledne marně. | Foto: Jan Bartoš

Aktuálně zasněžená krkonošská stezka s monumentální vyhlídkovou věží je v provozu každý den od 9.30 do 18.00, loni dokončený unikátní větrný mlýn na Podzvičinsku si můžou zájemci prohlédnout vždy v pátek od 15 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin. V ostatních dnech podle domluvy.