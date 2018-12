Stezka korunami stromů je otevřená i v zimě, obsadili ji čerti

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič skupiny B 22 000 Kč

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) ŘIDIČ SKUPINY B. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 33000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Vyžadujeme čistý bodový systém a čistý trestní rejstřík, , Nákupy se slevou v síti MO a C&C JIP, diety, , kontakt: telefonicky od 8.00 do 14.00 hod.,, e-mailem, osobně: adresa provozovny po - pá od 8.00 do 14.00 hod.,. Pracoviště: Jip východočeská, a.s. provozovna jilemnice, Branská, č.p. 918, 514 01 Jilemnice. Informace: Janata, +420 724 142 379.