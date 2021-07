V roce 2020 byla Stezka korunami stromů Krkonoše otevřena návštěvníkům celkově 273 dní místo obvyklých 3641. I přesto ji navštívilo 173 256 osob. Její výstavba stála 180 milionů korun. Rekordní denní návštěvnost má 4851 osob. Loni 30. září prošel branou Stezky miliontý návštěvník.

Stezka korunami stromů Krkonoše je otevřená celoročně, nejdelší otevírací dobu má od června do konce září, kdy je otevřená od 9.30 do 19 hodin. Vstup pro dospělou osobu je 280 Kč, zlevněné vstupné pro děti od 3 do 14 let činí 220 Kč, senioři nad 65 let zaplatí 190 Kč.