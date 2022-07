Stezka korunami stromů Krkonoše byla otevřena 2. července 2017 a od začátku se zařadila mezi nejvyhledávanější turistické cíle Královéhradeckého kraje. V loňském roce ji navštívilo 165 tisíc lidí, což znamenalo pozici čtvrté nejnavštěvovanější turistické atrakce kraje.

Stezka korunami stromů Krkonoše nabízí na srpnové termíny Zážitkové večerní prohlídky s průvodcem ze Správy Krkonošského národního parku. Zájemci se dozví, kdo může za to, že je jelen někdy denní a jindy noční zvíře, kdo má nejjemnější peří a proč a ukáže vám velmi vzácného živočicha, který je akční právě v noci. Na vrcholu věže čeká účastníky malé občerstvení, sklenka Prosecca či nealko sektu a minikoncert, při kterém živě zahraje Trutnovské smyčcové kvarteto Trutnoforte.

Stezka korunami stromů Krkonoše je otevřená během letních prázdnin od 9.30 do 19.00, poslední návštěvník je vpuštěn na Stezku jednu hodinu před koncem otevírací doby. Dospělý návštěvník zaplatí za vstup 320 Kč, senior nad 65 let a děti od 3 do 14 let 250 Kč. Otevřeno je každý den, kromě 24. prosince.

