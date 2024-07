Kaskadéři, parkuristi, sochaři, muzikanti a pohádkové postavy. To je výčet hostů, kteří společně s návštěvníky v neděli slavili 7. narozeniny Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. Podívejte se do fotogalerie!

Ihned po otevření v červenci 2017 se stezka stala oblíbenou turistickou atrakcí. Dokazují to zveřejněné statistiky. „Více než jeden a půl miliónu návštěvníků a sedm let, to je důvod k pořádné oslavě,“ prohlásil šéf marketingu Zdeněk Pop.

Stezka se snaží neustále hledat nová lákadla, aby se na ni návštěvníci rádi vraceli. Na neděli pro ně připravila hned několik výjimečných zážitků. Například ukázky z kaskadérské profese nebo dřevosochání. Některé atrakce si mohli lidé vyzkoušet na vlastní kůži. Třeba základy parkuru, čili překonávání překážek.

Pro děti byl přichystaný kouzelný program s pohádkovými postavami, zabavit se mohly plněním úkolů na pěti stanovištích, v bublinkové laboratoři a samozřejmě s maskoty stezky Emilem a Emilkou.

Součástí oslav byla i živá hudba a samozřejmě rozkrojení narozeninového dortu.

Zážitková a naučná Stezka korunami stromů Krkonoše je dlouhá 1,5 kilometru. Jejím vrcholem je 45 metrů vysoká vyhlídková věž. Vhodná je pro všechny, kdo se zajímají o českou přírodu, vyhledávají aktivní odpočinek a dobrodružství. Ukazuje les z jiné perspektivy a unikátní podzemní expozice nabízí možnost prostudovat i mikrosvět půdy.

