Stezka v korunách stromů i přestavba Vrchlabí. Mapy.cz aktualizovaly snímky

Janské Lázně – Aktualizace leteckých snímků na serveru mapy.cz opět přinesla zajímavé snímky podkrkonošského regionu. Lidé se mohou kochat přestavbami měst a obcí, ale i trnout hrůzou třeba nad rozsahem přírodní katastrofy u Libňatova ze srpna loňského roku. Snímky pochází z loňského podzimu.

„Nové letecké záběry jsme pořídili ve čtyřech krajích republiky. Celkem jsme pokryli území o rozloze 25 tisíc kilometrů čtverečních a do něj nasázeli 82 132 fotek super kvality,“ oznámil server mapy.cz na svých facebookových stránkách.



Oproti předchozím snímkům z roku 2015 se lidé mohou z výšky pokochat třeba podobou stezky v korunách stromů, která vyrostla nad Janskými Lázněmi. Mezi nejzajímavější snímky patří třeba i přestavba Jiráskova náměstí v Trutnově.



Obrovskou změnu na mapách zpětně prodělalo i Vrchlabí. Dokončený je tu už nový most v centru, který kraj přebudoval na hlavní silnici při cestě z Trutnova do Krkonoš. Ve stejném městě zaujme třeba i vypuštěný rybník Kačák.



V Úpici se lidé mohou podívat na rozestavěné domy na náměstí, v Maršově u Úpice je z leteckého pohledu poznat areál nového hřiště za obecním úřadem.



Zajímavým dokumentačním záznamem se pak může pro obyvatele východních Čech také vedení dálnice z Hradce Králové. Na trase budoucí autostrády tu při fotografování právě probíhaly archeologické průzkumy.

Lidé mohou díky internetovým mapám nahlížet do kterékoliv východočeské obce.



Doslova s nadhledem je možné obdivovat krajinné změny i zásahy stavbařů. Přestavby měst je možné sledovat zpětně až do roku 2003, tak dlouhý je totiž archiv unikátních internetových map.