Marná snaha sehnat stomatologa dovedla zoufalé Čechy k radikálnímu kroku: dojíždějí k polským zubařům. Ti většinou nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou, a tak je běžné, že se v ordinaci platí hotově nebo kartou. Ceny jsou ale při dnešním příznivém kurzu na úrovni těch, které si účtují české soukromé stomatologické ordinace. Když se u polských sousedů pořídí velký nákup a levný benzin, lze za hranicemi strávit příjemný výlet se zdravotním a finančním bonusem.

Alespoň takto přemýšlí trojice přátel z Chrudimska. "Dojíždíme do Nowe Rudy hned za hranicemi. Sehnali jsme tam kliniku, kde jsou velmi profesionální, slušní a přátelští zubaři. Máme to asi 130 kilometrů, za dvě hodinky jsme tam. Vždycky nás objednají po sobě v jeden den, abychom mohli jet ve skupině. No a potom si nakoupíme, dojdeme na oběd a jedeme domů," řekl šestašedesátiletý Václav, který nemohl sehnat stomatologa ve svém okolí dlouhé roky.

Původně se mu "jen" odchlípl můstek na dolní čelisti, a tak si myslel, že to polský zubař zalepí a bude konec péče. Ovšem rentgen 3D ukázal, že Václavovi vinou diabetu téměř zmizela čelistní kost, ze které zbyla jen skořepinka. "Zubní chirurg z kliniky mi velmi pomohl - kost zpevnil kolagenem. Teď už mám za sebou otisky a těším se na nový můstek," dodává senior.

Jeho manželka Monika už ve svém věku také potřebuje částečnou protetiku. "Platit se může i nadvakrát, čehož jsem využila," informuje žena, která už do Nowe Rudy pojede naposledy, zuby bude mít kompletní. Za snímací můstky v horní a dolní čelisti zaplatila 28 tisíc korun, což pokládá za adekvátní částku. "Budeme mít chudší Vánoce, ale prožijeme je s plným úsměvem," tvrdí.

Třetí "stomatologickou turistkou" je sedmdesátiletá Anna. Prošla si těžkým onkologickým onemocněním a začala mít bolestivé problémy se zuby. Její zubní lékařka odešla do penze a nikde v okolí bydliště nebylo možné za ni najít náhradu nepřijali. Dvakrát Anna strávila několik hodin ve frontě na pohotovosti v Pardubicích, což pro ni bylo nesnesitelné, a potom se začala zajímat o možnost stomatologické péče v Polsku.

"Poprosila jsem kamaráda, ať na některá telefonní čísla zavolá a napotřetí uspěl právě v Nowe Rudě. Byli tam velmi ochotní a jen první návštěvu jsem absolvovala s jeho tlumočením. Teď už rozumím všemu, co paní doktorka říká, oba jazyky jsou si podobné," vysvětluje Anna.

Teď už má po vytržených zubech částečnou náhradu. "Zaplatila jsem kolem pětadvaceti tisíc, ale dost peněz se mi vrátilo díky levným nákupům. Můj manžel je kuřák a jen na jedné krabičce je rozdíl padesát korun. Nechala jsem si navíc v Polsku vyrobit i brýle podle českého receptu a vyšly mě komplet na tři tisíce. To je také úspora," vypočítává Anna.

Dvě hodinky cesty přes Hradec Králové, Náchod a Kudowu Zdroj utečou jako voda, Nowa Ruda leží hned u Broumova na druhé straně hranice. "Zubní výletníci" se cestou kochají pohledem na krásnou přírodou tamních Stolových hor. Václav se škodovkou už trefí na místo bez navigace. Před nádhernou vilou je parkoviště a na trávníku stojí bílé lavičky ve tvaru zadních zubů. V čekárně jsou lidé různého věku i malé děti. Nikdo dlouho na lavici nesedí, vše odsýpá přesně podle času objednávky. V polské stomatologické ordinaci zdravotníci neoslovují klienty příjmením, ale jménem, což dokáže vyvolat vnitřní klid.

"Ano, nové pacienty přijímáme, a to i z Česka. Jezdí k nám lidé třeba z Broumova, kteří to nemají tak daleko," potvrzuje usměvavá sestřička Marta.

Konzervativní stomatologie, dětská stomatologie, endodoncie, ortodoncie , bělení zubů, dentální implantologie , protetika a estetická stomatologie, to vše klinika v Nowe Rudě nabízí. Sehnat stomatologa v Polsku není traumatizující, naši severní sousedi jich mají i v příhraničních oblastech dostatek.

Trojice přátel z Chrudimska vynaložených peněz nelituje, ale v současné době zvažuje to, že podá žádost o refundaci u své zdravotní pojišťovny. Alespoň část peněz by se tak mohla vrátit. "Výklady se různí, ale zkusíme to. Možná jsme měli nejprve pojišťovnu požádat o seznam českých stomatologů, kteří by nás mohli přijmout. Ale to už zkoušela spousta lidí a žádná ordinace je nepřijala. Uvidíme," řekl Deníku Václav.