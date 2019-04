Parky a dětská hřiště, ale i odlehlá místa, nebo silniční příkopy. To jsou místa, kde se objevuje nepořádek a stopy po drogách.

Infekční odpad po narkomanech našli Trutnované například během dvou velkých akcí - Čistění řeky Úpy a Ukliďme Česko. V obou případech to bylo asi 15 použitých injekčních stříkaček. Při následné celostátní policejní akci Jehla pak našli trutnovští strážníci už „jen“ čtyři použité jehly. Jen pro srovnání: Městská policie v Hradci Králové našla při akci Jehla osm stříkaček.

„V Trutnově se evidentně větší část velmi nebezpečného odpadu našla už při úklidu města a řeky. Každoročně najdeme na území města desítky použitých stříkaček,“ potvrdil velitel tamních strážníků Radek Svoboda.

Ročně se počet nálezů v Trutnově pohybuje mezi 300 až 400. To je poměrně málo. Vliv na to má i zdejší kontaktní centrum Riaps, které pomáhá drogově závislým mimo jiné tím, že jim vyměňuje injekční stříkačky. Ročně jich v okrese vydá mezi 70 až 80 tisíci. „Svědčí to o tom, že naše služby fungují, uživatelé nosí stříkačky na výměnu k nám, nemají potřebu je někde odhazovat,“ prohlásil adiktolog Riapsu Ondřej Čalovka.

Stopy drog se objevují na rozdílných místech. Někdy u zchátralých domů, pod mosty, často ale také v parcích nebo u dětských hřišť a pískovišť. Proto strážníci vyrážejí na kontroly opakovaně do všech městských lokalit. „Vybavení jsou ochrannými rukavicemi, kleštěmi a speciálním boxem na infekční odpad. Výbornou pomůckou při hledání jehel je také detektor kovu,“ upřesnil velitel městské policie Radek Svoboda.

Nalezené stříkačky strážníci předávají odborníkům v centru Riaps. Kvůli monitoringu jim rovněž hlásí místa, kde stříkačky našli. Žádné se ale nedá označit jako tradiční, místa nálezů se moc neopakují, a často se mění. „Proto je pro nás důležité spolupracovat s městskou policií a technickými službami. Jejich lidé mají větší pokrytí terénu, než my,“ dodal adiktolog Ondřej Čalovka.

Stříkačky ale nejsou jedinými nálezy drogové scény. Stopy za sebou nechávají i výrobci a dealeři drog, nebo překupníci a pašeráci léků s pseudoefedrinem, z kterých se drogy vyrábějí. „Dealeři si občas ani nelámou hlavu se zahlazením stop a po sesypání tablet prázdné krabičky vyhodí přímo u hlavní silnice. Jednou jsem jich při tréninku na kole našel 15 (každou pro 100 tablet) těsně před hraničním přechodem Lubawka - Královec,“ oznámil nedávno žacléřský starosta Aleš Vaníček.