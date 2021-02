Bydlí třicet metrů od mobilního stanoviště policistů. Ví, že kontrolám neunikne. "Hlídky tady jsou, vidím na ně. Policisté mají na křižovatce buňku a pravidelně kontrolují auta," popisuje situaci Kateřina Mikešová.

Sama zatím kontrolu absolvovat nemusela, protože děti ze škol na Jičínsku mají jarní prázdniny. A nakoupit také ještě nešla. "V neděli o půl páté ráno ale pojedu do práce. Nemám žádné potvrzení, protože ve čtvrtek a pátek v práci nejsem. Tak mě snad policisté pustí a uvěří mi, že o půl páté ráno jedu skutečně do práce a ne na žádný výlet," povídá Kateřina Mikešová. "Nouzový stav platí zatím do neděle, tak třeba v pondělí to už nebude potřeba. Situaci intenzivně sledujeme. Uvidíme, jestli skončí nouzový stav nebo v jakém režimu se bude dál pokračovat," dodává.

V pátek zjišťovala ve školách situaci kvůli dětem. "Mluvila jsem s učitelkami ve škole i školce. V pondělí bychom měli dostat potvrzení. Nepředpokládám, že by nám policisté dělali komplikace,” doufá maminka dvou dcer.

Vyrážet ven na nákupy se jí ani moc nechce. "Akutně nakoupit nepotřebujeme. Jsem ráda, že jsem doma. Nechce se mi nikam chodit a jezdit ven v téhle situaci. Stačí mi, že mám v práci na sobě roušku celý den," říká.

Ze současné situace rozhodně radost nemá. “Je to zvláštní pocit, že nemůžete někam jít. Přestává mě to bavit. Svoboda je hodně omezená. Lidi jsou hodně otrávení. Pokud měla přijít omezení, měla se udělat dřív a ne až teď,” má jasno Kateřina Mikešová ze Zdobína na Trutnovsku.