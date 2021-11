„Za letošní rok jsme zdražili pečivo už o deset procent,“ říká Pavel Vichtera, jednatel Kvíčerovské pekárny z Police nad Metují a dodává, že naposledy se zvedaly ceny od 1. listopadu. „Náš produktový mercedes, kterým je Polický chleba, šel nahoru o 10%,“ říká s tím, že na obzoru už visí další zdražování. „Bohužel naše ceny musí kopírovat náklady. Vzhledem k tomu, že máme informaci o dalším navýšení cen mouky o korunu na kilogramu, tak od nového roku cenu zvedneme o dalších pět procent. Snad to bude stačit,“ věří, že cenu pečiva nebude muset zvednout ještě výrazněji.

Pečivo z Kvíčerovské pekárny je žádané, takže ani navzdory stoupající ceně nezaznamenávají žádný pokles poptávky. „Naopak – když vypadne nějaký odběratel, tak jsme ho schopni nahradit,“ říká Pavel Vichtera, kterého znepokojuje vývoj cen energií. „Ceny elektřiny máme sice zatím zafixovanou, ale pokud se zvedne, tak to pro nás bude rozhodující, protože jsme významným odběratelem proudu,“ říká majitel pekárny, která se drží ověřené technologie a peče v parní peci.

Vzhledem k tomu, že provozují také vlastní autodopravu, tak se do konečné ceny promítají i hrozivě stoupající náklady na pohonné hmoty a samozřejmě i mzdy. „Jsme v podstatě manufaktura, u nás se nemačkají jen knoflíky. Sehnat zaměstnance, kteří jsou schopni ručně něco vyrábět není jednoduché,“ říká Vichtera, a dodává, že v pekárně je zaměstnáno mezi 40 a 50 pracovníky. „Snažíme se vybudovat vlastní prodejní síť. Nové obchody jsou pro nás významným krokem k tomu, abychom lépe přežili, protože uplatníme větší marži,“ prozrazuje.

Co ale letos z Kvíčerovské pekárny k zákazníkům nedorazí, tak to je vánoční cukroví. „Letos jsme se rozhodli, že poprvé po 30 letech nebudeme péct cukroví. Je to dané částečně i tím, že na to nemáme lidi,“ dodává Vichtera.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Zdeněk Kellner

Také pekárna Marta v Dobrušce od 1. listopadu zvedla ceny svých produktů. „Museli jsme,“ říká jednatel dobrušské pekárny Vít Svoboda. „Není to jen mouka a energie, nahoru šlo úplně všechno. Každá surovina zdražila,“ dodává, a jako další příklad uvádí nepřehlédnutelný nárůst cen pohonných hmot. Ten je pro pekařství o to citelnější, že kromě klasického rozvozu pečiva provozují pojízdnou prodejnu, která zásobuje potravinami menší obce na Náchodsku a Rychnovsku. „To je ale v podstatě naše služba lidem, to se nám nezaplatí nikdy,“ je si vědom Svoboda.

Na zdražování od 1. listopadu se připravovali už od září a jak sám říká, tak s ohledem na vývoj cen nezbytných vstupů by pomalu mohl zdražovat znova. „V září to ještě nebylo tak hrozné jako teď. Cena mouky letos stoupla už dvakrát, naposledy o 10%. Cenu pečiva jsme zvedli u většiny výrobků od 4 do 5%, ale u některých jsme podle skutečných nákladů zdražili i o 15%,“ prozrazuje a dodává, že až na drobné výjimky vzrůst cen zákazníci chápou. „Nemůžu si stěžovat, že by nám poklesla výroba,“ říká jednatel pekárny zaměstnávajících 68 lidí a připomíná, že toto zdražování přišlo po více než čtyřech letech. „Naposledy jsme zvedali ceny v únoru 2017 a předtím v roce 2011,“ dodává, že vzhledem k tomu, že má pekárna s mnoha odběrateli dlouhodobé smlouvy, tak je prakticky nemožné hýbat s cenou příliš často.

Ceny produktů se budou měnit i v Hradecké pekárně. „Teď to počítáme a sestavujeme rozpočet, abychom věděli, co nás vlastně čeká. Nákladové zdražení, které se promítá do skladových cen, je kolem 15%. Tam, kde byla výrobní cena koruna, tak nyní náklady stouply na 1,15 koruny. Úměrně tomu musíme zvedat i naše prodejní ceny, abychom se nepropadali do ztráty,“ má jasno generální ředitel pekárny Ivan Hlinecký.

Snad jediným, kdo se zdražováním zatím nemusí příliš zabývat, je největší český výrobce a dodavatel pekařských a cukrářských výrobků - firma Penam, která patří pod koncern Agrofertu. Ta zatím ceny pro obchodní řetězce nezvýšila. Podle názoru některých pekařů z Královéhradeckého kraje to Penam dělá záměrně. „Potřebují, aby menší pekárny tak nějak poumíraly. Mají ucelený řetězec dodavatelů z vlastních řad od prvovýroby až po finální výrobky. Ta strategie je zřejmá - ceny nezvedat a nechat trh vyčistit,“ obávají se pekaři.

To, že Penam prozatím nezdražil své výrobky, potvrdila také Adéla Čabayová z marketingového oddělení Agrofertu. I ona však naznačila, že výrobky Penamu se zdražovat budou. „Budeme muset přistoupit, stejně jako ostatní výrobci pečiva a dalších potravin, k úpravě cen, která tyto změny zohlední,“ řekla Deníku s tím, že o tom již začala jednání.