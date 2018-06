Trutnov – Štafetovou vyjížďku motorkářů absolvovali před několika dny ve svém volném čase policisté České republiky. Netradiční benefiční jízda nesla název Okolo ČR pro dobrou věc.

Stovka policistů vyrazila podél republiky na motorkách s kasičkou.Foto: Policie ČR

Stranou přitom nezůstali ani trutnovští policisté. Štafetu převzali od kolegů z Náchoda a pokračovali dále směr Semily. Muži zákona vyrazili do akce na svých soukromých strojích po příhraničních okresech se startem i cílem v Mostě.



Roli pomyslného štafetového kolíku pak sehrála zapečetěná kasička, do které každý z účastníků přispěl finančním obnosem ve prospěch Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni při Ministerstvu vnitra ČR.



„Trasa non – stop štafety, více než 1 500 km dlouhé, vedla 35 příhraničními okresy a zapojilo se do ní přes 100 policistů. Do putovní kasičky však přispěli i další policisté, kteří tím podpořili myšlenku celé akce. Konečná vybraná částka se tak vyšplhala na bez mála 47 tisíc korun,“ přiblížil akci policejní mluvčí z Trutnova Lukáš Vincenc.