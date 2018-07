Stovka se začíná rýsovat

Harrachov – Obří číslici 10, kterou tvoří modříny uprostřed smrků, uvidíte na podzim a v zimě až ze vzduchu, nebo z protějších vrchů. Pokud se na číslici na Bílém kopci podíváte letos na podzim, uvidíte další nulu.

Obří číslice 100 se stane symbolickou vzpomínkou na sté výročí založení Československa, které si připomeneme přesně 28. října letošního roku.



Nové modříny tu ale zatím nejsou. Může za to skoro absolutní absence jara. Počasí se i v Harrachově během pár dnů překulilo ze zimy do léta. „Proto se toho mnoho nestihlo. Takže se modříny budou dosazovat i v dalších letech,“ přiblížil mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný. Bílý kopec nad Harrachovem, kde dosud do dáli zářila obří desítka, totiž patří už do parku.



Stovka ale nebude hned tak patrná jako původní desítka. „Na to, aby nová nula zářila jako současná si ještě pár desítek let budeme muset počkat,“ doplnil Radek Drahný.



Desítky lidí, desítky hodin. Harrachovští obyvatelé pomohli s úklidem po kácení druhé nuly. Jasno o výsadbě další nuly bylo už v březnu letošního roku a lesníci začali konat. Proto na Bílý kopec zamířili i místní dobrovolníci. „Na brigádě se kromě zaměstnanců městského úřadu podílelo i několik dobrovolníků z řad veřejnosti,“ přiblížila za úřad Markéta Novotná. „Hned první den jsme udělali kus práce, drtivá většina větví skončila na hromadách,“ pochválila i svou manuální práci starostka Eva Zbrojová. „Ale pomohly nám i děti z místních škol,“ doplnil mluvčí KRNAP.



Na brigádu vyrazil i někdejší harrachovský lesník a velký znalec hor, dnes důchodce, Petr Kadleček. „Nikde jinde to nenajdete. A teď to bude ještě větší,“ usmívá se.



Číslice jsou 100 metrů vysoké a vynikají zvláště na podzim, kdy se žluté modříny krásně vyjímají v zeleni okolních smrků. Nejlépe jsou vidět z protějšího Sachrova kopce.



JEN STROHÝ ZÁPIS

Není zcela známo, kdo o výsadbě modřínů do obří desítky rozhodl. Přednostou lesní správy byl v té době lesmistr Otto Šmíd a lesním na polesí Nový Svět Josef Civín. V pamětníku lesní správy byla pouze strohá poznámka: "V polesí Nový Svět byl založen na oslavu desetiletí trvání republiky jubilejní modřínový háj na úpatí Bílého vrchu v podobě 100 metrů vysoké číslice 10, jehož plocha v rozích byla zajištěna kamennými hranoly."



„Ve dnech 11. a 12. listopadu 1925 nárazový severovýchodní vítr způsobil na Harrachovsku polomy a vývraty nebývalého rozsahu. Nejvíce poškozené dřevní hmoty bylo zpracováno na tehdejším polesí Nový Svět, největší škody byly na Bílém kopci. Po likvidaci kalamity přišla na řadu obnova lesa. Práce se zalesňováním skončily v roce 1928. A protože to bylo v roce desátého výročí vyhlášení republiky, byla na Bílém kopci vysázena veliká desítka z modřínů," popsal emeritní spolupracovník Správy KRNAP Petr Kadleček.



„Všude budou klást věnce a podobně, na to by se v Harrachově přišel podívat málokdo. Zato stovku uvidí skoro každý,“ myslí si Zbrojová, v jejíž hlavě nápad rozšíření číslice vznikl.



Nová nula zabere více než jeden hektar lesa. Bude se skládat z tisíců stromků, jejichž sazeničky budou pocházet z mladých stromků, které rostou pod současnou desítkou. Lesníci mladé stromky ošetří i přímo pod desítkou a polovinu starých modřínů pokácejí. Tak se bude Harrachovská stovka v běhu let pomalu doplňovat a obnovovat.