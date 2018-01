Stovky milionů vylepší silnice

Trutnov - Ředitelství silnic a dálnic na Trutnovsku v roce 2018 investuje až 165 milionů korun. Dalších 300 milionů přihodí kraj.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Na hlavním tahu z Trutnova na Náchod si řidiči ani v letošním roce neodpočinou. Za bezmála 85 milionů korun tu Ředitelství silnic a dálnic zrekonstruuje úsek mezi Suchovršicemi a Adamovem. Komunikace dostanou nový povrch, dělníci opraví i opěrné zdi u řeky.

„Současný stav neodpovídá tomu, že se jedná o silnici 1. třídy. Jsme velmi rádi, že k rekonstrukci dojde. Špatný stav vozovky se projevil hlavně při dlouhé objížďce nákladní dopravy z Náchoda, která přes obec vedla. Komunikace je už hodně zalátovaná a stále děravá, takže rekonstrukce je potřeba,“ pochvaluje si starostka obce Suchovršice Jana Hozová.

Nejnákladnější silniční opravy v roce 2018 mají probíhat podle plánů zhruba v devíti čtyřsetmetrových úsecích. Semafory mají průjezd řídit v úseku mezi suchovršickými a adamovskými splavy na Úpě.

Silnice ale letos stát a kraj spraví také třeba na Žacléřsku, v okolí Dvora Králové či v Hajnici.

DVŮR KRÁLOVÉ SE DOČKÁ VYTOUŽENÉHO KRUHÁČE

Podstatnou zprávou pro obyvatele Dvora Králové je, že se město po letech snažení konečně dočká kruhového objezdu u Léčebny očních vad. Kraj má křižovatku přestavět v rámci rekonstrukce silnice v Tyršově ulici.

Investice do královédvorských silnic nabraly v posledních letech na velké intenzitě. „Letos nás čeká vybudování okružní křižovatky u oční školy. Pokusíme se s krajem domluvit i rekonstrukci komunikace od této školy k muzeu, přes náměstí Republiky až po ulici Spojených národů,“ napsal v novoročním přání na webových stránkách města starosta Dvora Králové Jan Jarolím.

Výjezd z centra Dvora Králové u oční školy řidiče dlouhodobě trápí. V místě se často tvoří dlouhé kolony, které ztěžují výjezd na hlavní průtah vedoucí do Trutnova.

POŠKOZENÝ MOST UZAVŘOU A OPRAVÍ

Po dvou letech od neplánovaného omezení provozu stát zrekonstruuje také most v Mladých Bukách. Hlavní silniční tah z Trutnova na Krkonoše trpí od jara 2016.

Tehdy v dubnu statik objevil prasklou vzpěru a most byl několik měsíců zcela uzavřený. Po nejnutnější opravě po něm nyní automobily proudí kyvadlově jedním pruhem. Kompletní rekonstrukce teď Ředitelství silnic a dálnic vyjde na 34 milionů korun.

„Podle zpráv, které zatím mám, bude most během oprav zhruba od dubna na půl roku zavřený,“ řekla starostka Mladých Buků Lucie Potůčková. „Pro vesnici je to poměrně velká komplikace, bude opět v půl rozdělená. Budeme se ale snažit, aby na občany tato situace dopadla co nejméně,“ dodala.

PO NOVÉ SILNICI TAKÉ DO ŽACLÉŘE

Po letech marných snah se pak dočkají také v Žacléři. Klíčová komunikace z Prkenného Dolu už dlouhé roky trpěla množstvím výmolů, opravovat se měla už vloni. Nakonec však k realizaci dojde až v letošním roce.

„Město čeká mnoho spojených investic. Budeme dělat chodníky, opěrné zdi a další související věci. O tuhle silnici bojujeme už dlouho, zhruba pět šest let, proto se velmi těším, až bude hotovo,“ řekl starosta Žacléře Miroslav Vlasák. „Jedna věc je nyní oprava cesty na Žacléř. Věřím ale, že se dočkáme také oprav opačným směrem na Trutnov,“ dodává starosta.