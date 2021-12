Na zasněženou Stezku korunami stromů Krkonoše vtrhla v neděli banda strašidelných čertů. Rodinám s dětmi zpestřila zimní procházku krkonošskou turistickou atrakcí v Janských Lázních při tradiční mikulášské akci.

Čerti na Stezce korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. | Foto: Miloš Šálek

Stezka korunami stromů Krkonoše je otevřená celoročně, v prosinci od 9.30 do 16 hodin. Otevřeno má každý den, vyjma 24. prosince. Poslední návštěvník je na Stezku vpuštěn jednu hodinu před koncem otevírací doby. Dospělá osoba zaplatí za vstup 280 Kč, děti od 3 do 14 let 220 Kč, senioři nad 65 let 190 Kč. Stezka už zveřejnila ceník pro rok 2022. Podle něj bude stát vstupné pro dospělé návštěvníky 320 korun, pro děti od 3 do 14 let a seniory nad 65 let 250 Kč.