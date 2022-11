FOTO: Krásy Krkonoš. Podívejte se na nedělní východ Slunce na Sněžce

V listopadu a prosinci bude Stezka korunami stromů Krkonoše otevřená denně od 9.30 do 16.00. V listopadu budou mít v rámci speciální měsíční akce vstup zdarma všechny děti do 14 let, které přijdou v doprovodu rodičů.

FOTO: Po stopách horníků. Zájemci vystoupali na těžní věž v žacléřském skanzenu