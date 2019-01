Vrchlabí – Příznivé počasí těchto dnů klade vysoké nároky na terénní pracovníky Krkonošského národního parku. Série slunečných dnů a relativně nízké lavinové riziko láká totiž stále více milovníků lyžování ve volném terénu k návštěvě lavinových karů.

Snowkiting | Foto: Deník/Karel Pech

Tato místa se však nacházejí v první zóně Krkonoš, kde je vstup do volného terénu zakázán. Stejně tak problematickou aktivitou je snowkiting na hřebenech hor, kdy se lyžař nechá táhnout padákem. Pod dohledem jsou i motorová vozidla, včetně skútrů, která se po Krkonoších pohybují. „S ohledem na počasí upravujeme služby tak, aby strážci byli v terénu hlavně v době, kdy je zvýšené riziko přestupků,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Do klíčových lokalit nasazuje správa nejen profesionální strážce, ale i ostatní pracovníky. „Neděláme to proto, abychom lyžaře v karech honili. Naopak, snažíme se je preventivně odradit od vstupu do těchto míst. Výsledky z posledních dvou týdnů ukazují, že se nám to daří,“ dodal Hřebačka.

Za poslední dva víkendy strážci řešili 76 přestupků. Ve 46 případech se jim podařilo páchání přestupku podchytit v samém počátku, a proto je vyřešili domluvou, 28krát však museli uložit hříšníkům blokovou pokutu (nejčastěji ve výši jeden tisíc korun). Ve dvou případech bylo zahájeno správní řízení.

Zmíněný snowkiting se v poslední době rozmáhá na hřebenech hor, zejména v okolí Luční boudy. Také Pláně mezi Luční a Studniční horou lákají snowkitery. „Skutečností však zůstává, že oblast leží v první zóně hor. A tam není možné vstupovat mimo značené cesty. Šesti snowkiterům byly v sobotu uloženy blokové pokuty,“ uvedl mluvčí správy Radek Drahný. V této souvislosti připomněl, že v nižších partiích Krkonoš je dostatek volných ploch, kde lze snowkiting provozovat legálně. Například u Brádlerových bud nebo na loukách v okolí Vrchlabí. Kromě dohledu nad pohybem v ledovcových karech a kontrole ledopádů pokračují kontrolní akce, zaměřené na pohyb vozidel a skútrů po horách.