Strážné promění bývalé potraviny na dům pro seniory

/FOTO/ DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: Řadu let nevyužitou budovu bývalého obchodu potravin a někdejšího hotelu Krakonoš promění Strážné v dům pro seniory. Obec tam vybuduje devět bytů. Pronajmout si je budou moct osoby nad 65 let. "Je to jedna z největších akcí, kterou ve Strážném za poslední roky plánujeme," řekl starosta Tomáš Grégr.

Budova bývalých potravin ve Strážném se promění v dům pro seniory. | Foto: Deník/Jan Braun

Zdroj: DeníkPodle něj se pohybuje předpokládaný rozpočet pro vybudování domu pro seniory kolem částky 20 – 22 milionů korun. Obec získala stavební povolení. Stavět chce v příštím roce, v průběhu letošního roku vysoutěží dodavatele. Objekt je uzavřený od roku 2014. Obecní úřad ho odkoupil od vlastníka budovy před několika lety za 3,5 milionu korun. "Chtěli jsme objekt získat, je to strategické místo u sjezdovky. Nechtěli jsme, aby tam vznikl developerský projekt. Vlastník nemovitosti tam chtěl udělat komerční apartmánový dům," prozradil starosta. Strážné brzdí uzavření skiareálu, nulové kompenzace považuje za nespravedlivé Přečíst článek › Zařízení pro seniory je podle něj ve Strážném potřeba. "Takový dům tady chybí. V anketě mezi lidmi se 99 procent obyvatel jednoznačně vyslovilo pro výstavbu. Poptávka po bytech pro seniory je velká," uvedl Grégr. „Byty budou ve vlastnictví obce. Budou vyloženě určené pro seniory nad 65 let, kteří dostanou možnost si je pronajmout,“ dodal. Barman vyměnil Prahu za vesnici v horách. Otevřel obecní hospodu v rizikové době Přečíst článek › Výstavbu bude obec financovat z více zdrojů. „Část peněz máme našetřených. Věříme, že se nám podaří získat dotační peníze, část prostředků může pokrýt úvěr. Další peníze získáme z prodeje pozemků,“ upřesnil Tomáš Grégr.