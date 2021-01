Zdroj: Deník"Byl to velký problém. Lidé byli neukáznění. Nedodržovali protiepidemická opatření. Nebylo v našich silách je ze sjezdovky vyhánět. Zůstal po nich neskutečný nepořádek na sjezdovce. Děti chodily ke sněžným dělům, která byla v provozu, a hrozilo nebezpečí úrazu," popisuje starosta Strážného Tomáš Grégr situaci, která se odehrávala. "Troufnu si říct, že v posledních třech dnech před Silvestrem byla návštěvnost ještě vyšší než v běžné zimní sezoně," dodává.

"Sjížděli se k nám lidé z Prahy i blízkého okolí. Spousta lidí šla bobovat a sáňkovat. Bylo tady tak 1500-2000 lidí. Parkoviště praskalo ve švech. Vytvářeli jsme další parkovací plochy, abychom byli schopni dopravu regulovat. Bylo to opravdu extrémní," říká.

Je to další potvrzení faktu, že návštěvnost Krkonoš rapidně roste. "Je to trend," souhlasí Tomáš Grégr. "Pocítili jsme to i my. Letní sezona po rozvolnění opatření na přelomu července a srpna byla silnější než v běžných sezonách. Lidí tady bylo velké množství. Na Silvestra, o vánočních svátcích, během jarních prázdnin, jsme na hranici kapacity, kolik lidí je obec schopná pojmout," tvrdí starosta Strážného.

Obec provozuje vleky i potraviny

Vysoká návštěvnost nepřináší jen zisky, ale také problémy, především s komunálním odpadem. "Jsme malá obec, odpadu je obrovské množství. Vysokému počtu návštěvníků musíme mít uzpůsobenou infrastrukturu. Musíme být připraveni na to, že v zimě a létě přijede hodně turistů," vysvětluje.

I proto je pro krkonošskou obec důležitá vlastní ekonomická činnost. Strážné provozuje lyžařský areál se čtyřmi vleky, dvě parkoviště, obchod U dvou sojek. Do května provozovalo tři roky také restauraci. Nejvíc vynáší skiareál, do obecního rozpočtu generuje každoročně zhruba dvoumilionový zisk.

Uzavření lyžařských středisek proto znamenalo pro Strážné velký problém. "Stát dá podnikatelským subjektům alespoň podporu na náklady. Pokud skiareály provozují obce, nárok na kompenzace nemají. Ztráty z ekonomické činnosti nám stát nepokryje, ani částečně, což považuji za velice nespravedlivé. Snažíme se svojí činností podporovat obec, místní samosprávu, teď je nám to znemožněno. Rozumíme, proč tomu tak je, ale očekávali bychom, že se stát k tomu trochu postaví," míní starosta Strážného Grégr.