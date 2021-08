Registrují je strážníci v městských okrscích nebo na ně upozorňují občané přes městskou mobilní aplikaci. Aby nepřekážely a nezabíraly místo k parkování, bude je Městská policie Trutnov odtahovat do areálu Technických služeb. Umožňuje jí to novela zákona o pozemních komunikacích. S odstraňováním aut z ulic začnou strážníci v letošním roce.

Městská policie nejprve auto zkontroluje a vyzve majitele k odstranění. Pokud má auto déle než šest měsíců propadlou STK a majitel více jak dva měsíce na výzvu nereaguje, může městská policie vůz na náklady provozovatele odtáhnout. Radnice za tímto účelem nově vyčlenila odstavnou plochu ve střeženém areálu Technických služeb Trutnov.

"Vraky se nacházejí prakticky na každém sídlišti. Pokud provozovatel i nadále neprojeví o vozidlo zájem, nebo se nám ho nepodaří zjistit, putuje vozidlo do veřejné dražby. Pokud se v dražbě neprodá, následuje jeho ekologická likvidace," přiblížil postup ředitel Městské policie Trutnov Radek Svoboda. Náklady na odstranění dlouhodobě odstaveného vozidla či vraku bude radnice vymáhat po jeho provozovateli.

Pokud občané v ulicích Trutnova zaregistrují vozidlo, které tam parkuje dlouhodobě a vykazuje známky dlouhodobého odstavení či vraku, mohou se obrátit na město Trutnov prostřednictvím městského úřadu, případně na městskou policii přes linku 156. Mohou také využít aplikaci Hlášení závad, která je dostupná na webu města www.trutnov.cz nebo přes Mobilní Rozhlas.



"Taková vozidla zbytečně zabírají parkovací místa. Často z nich vytékají provozní kapaliny a zároveň hyzdí veřejné prostranství," poznamenal starosta Trutnova Ivan Adamec.

"Z naší zkušenosti mohu říct, že častokrát není jednoduché provozovatele dohledat. Stává se, že vozidlo bylo prodáno, původní majitel ho odhlásil, ale nový jej ještě nepřihlásil. V tu chvíli je velmi komplikované najít aktuálního provozovatele vozidla," uvedl příklad z praxe Svoboda.

"Stává se, že auta zůstávají delší dobu odstavená bez zaplaceného povinného ručení. Taková nemají na pozemních komunikacích co dělat, tedy ani na parkovišti. Přihodilo se také, že řidiči nechali auto na místě po nehodě a dál se o něj nestarali. V minulosti se pro změnu sháněl po dlouhodobě odstaveném autě muž po návratu z výkonu trestu," dodal ředitel Městské policie Trutnov.

Podle Svobody někdy trvá proces od nahlášení vraku až po likvidaci déle než rok. "Kvůli legislativním lhůtám to může být i 14 měsíců. Ideálně bych si situaci představoval tak, že auto označíme výraznou nálepkou s upozorněním, a pokud majitel do tří týdnů nezareaguje, tak vůz naložíme, odtáhneme a pak ať běží legislativní proces," řekl Svoboda. Jenže takhle rychle to nejde.

Silniční správní úřad nejprve rozhoduje o tom, jestli auto má charakter vraku nebo dlouhodobě odstaveného vozidla. V tom je podstatný rozdíl. Zatímco vrak není technicky způsobilý k provozu na pozemních komunikacích, dlouhodobě odstavené vozidlo ještě ano. I přesto ho můžou odtáhnout. V Trutnově je aktuálně devět vraků a šestnáct dlouhodobě odstavených vozidel.

"Navíc musím zdůraznit, že jsme oprávněni řešit pouze vozidla a vraky na komunikacích v majetku města, nikoliv na krajských silnicích," upřesnil ředitel trutnovských strážníků.