Je to investice do dětí a mládeže. Nové volnočasové centrum v Trutnově, jehož výstavbu zaplatila radnice kompletně z vlastních prostředků, nabízí příležitost, jak trávit odpoledne po škole nebo víkendy v atraktivním prostředí. A to při kroužcích, táborech, zážitkových akcích, kurzech nebo jen běžné procházce.

Plná originálních vychytávek je nejen budova Střediska volného času, ale také venkovní park. Je otevřený pro veřejnost každý den od pondělí do neděle od 9 do 19 hodin zdarma, bez jakékoliv registrace. „Využití parku byla naše iniciativa, nechtěli jsme tam mít jen záhonek s kytičkama. Chodit do něj můžou malí prckové i senioři,“ řekl ředitel Střediska volného času (SVČ) v Trutnově Josef Khol.

"Obzvláště v hlavní sezoně od května do září, kdy budou otevřené dobrodružné hřiště a lanový park, počítáme s vysokou návštěvností. Venkovní areál zavírá v 19 hodin, vnitřní prostory SVČ o hodinu dříve," upřesnil.

Nová budova SVČ s tělocvičnou, divadlem, ateliéry, tanečními sály, lezeckým centrem, judistickým sálem a klubem instruktorů (školící místností) bude sloužit šedesáti kroužkům a klubům střediska, ale také spolkům, veřejnosti a školám. „Za posledních pět let jsme měli každý rok v kroužcích přes tisíc dětí. Velký zájem je například o lezecké kroužky, kde poptávka trojnásobně převyšuje naše možnosti a kapacitu,“ uvedl Khol.

Středisko volného času se přesunulo Na Nivy ze ZŠ R. Frimla, ve městě využívalo více působišť. Teď se celá organizace soustředila do zrekonstruovaného areálu, který naposledy využívala Tělovýchovná jednota Lokomotiva. „Zájem o využití prostor je už také od veřejnosti, nejvíce o tělocvičnu a sály pro pohybové aktivity,“ dodal ředitel SVČ.

NENÍ TO PŘEŽITEK

Každoročně vysoký zájem dětí o přihlášky do kroužků svědčí o tom, že střediska volného času či domy dětí a mládeže, které byly velkým trendem za socialismu, nejsou ani v dnešní době přežitkem. A to ani v záplavě školních kroužků a aktivit. „Kdo umí smysluplně využít svůj čas, a ví, co ve volném čase dělat, žije svůj život naplno,“ výstižně to komentoval Khol.

Stavba SVČ byla zahájena v listopadu 2017. Po roce a půl, letos v květnu, proběhla kolaudace. O víkendu začal provoz. „Je to splněný sen,“ zářil spokojeností ředitel SVČ Trutnov. „Něco takového v jiných městech skutečně není,“ poznamenal starosta Trutnova Ivan Adamec. „Zvítězila myšlenka jít investovat do dětí. Stojí to za to,“ doplnil Josef Khol.

NIVY PLNÉ ATRAKCÍ

Volnočasový park v Trutnově Na Nivách je otevřený každý den od pondělí do neděle od 9 do 19 hodin zdarma, bez jakékoliv registrace. Návštěvníci můžou využívat dětské a dobrodružné hřiště, lanový park, 3D bludiště, prolézačky, trampolíny, sluchovod, kladkostroj, hřiště s umělým povrchem i beach volejbalové hřiště.

V budově SVČ se nachází kavárna, tělocvična, divadlo, dva taneční sály, dva ateliéry, klub instruktorů, judistický sál, lezecké centrum s cestami různých obtížností, boulderingovou stěnou a venkovní stěnou s cvičnou feratovou cestou a třemi lezeckými liniemi.

"Budova má ze všech čtyř stran terasu. Přišlo nám zajímavé propojit jižní a západní terasu feratovou stěnou. Takový způsob je dostupnější pro větší počet lidí než klasické lezení po chytech," vysvětlil Josef Khol. Vnitřní lezecké centrum nemusí sloužit výhradně pro zábavu a sportování. "Lze tam simulovat záchranářské aktivity i činnosti, spojené s prací ve výškách. Je možné ho využívat při školeních," připomněl ředitel SVČ Trutnov.