Stříbro, bronz i brambory. Ale ta zlatá mise jednou dopadne!

Trutnov - Týden po TeamGymovém mistrovství v Praze se gymnastky Spartaku stačily přeorientovat na sportovní gymnastiku. V polovině května proběhl republikový šampionát jednotlivců i družstev. Konal se již tradičně v Doubí u Třeboně a gymnasté i gymnastky ze třinácti krajů se předvedli na přeskoku, kladině, akrobacii a hrazdě, chlapci bodovali místo kladiny na kruzích.

V nejmladší kategorii se podařilo Nikole Sáblíkové a Elen Pírové vybojovat společně s předměřickými děvčaty třetí místo za družstvo. Chlapci vystoupali ještě o stupeň výš na stříbrnou příčku, o což se zasloužila dvojice Antonín Škoda a Antonín David.



Nejlepší individuální výkon závodu předvedla Pavlína Hellingerová, která vybojovala stříbrnou medaili v kategorii mladších žákyň II. a stala se republikovou vicemistryní pro rok 2018. V družstvu společně s Natálií Krejčí jim bronz bohužel utekl o pouhou desetinu bodu. Chlapci v této kategorii (Matyáš Buryšek a Šimon Krátký) byli podobně těsně čtvrtí.



Starším žákyním III. se podařilo vyniknout v silně obsazené kategorii a získat vyrovnanými výkony bronzové medaile. Zasloužila se o to děvčata Alena Hauptová, Barbora Oravcová a Karolína Slavíková. Stejně staří chlapci ve složení Jáchym Petr a Dominik Karel Janko obsadili nepopulární čtvrtou příčku.



V další kategorii starších žákyň IV. zacvičily Sabina Chaloupková s Adélou Seifertovou na výbornou, ale proti silné konkurenci to stačilo v družstvech na šestou příčku.



Dorostenky Kateřina Bydžovská a Nikola Ježková se pak svými výkony vyšplhaly na nejméně oblíbenou bramborovou příčku.



V soutěži zvláště potěšily trutnovské ženy. Ve složení Ludmila Oravcová, Věra Sáblíková, Veronika Krejčí a Eliška Krejčí prošly závodem s elegancí a úsměvem. Za bouřlivého povzbuzování celé krajské výpravy vybojovaly svými výkony stříbrné medaile za družstvo.



Za podpory mužů z Hradce Králové, děvčat a chlapců z Plhova, Předměřic a Špindlerova Mlýna se regionální výpravě podařilo získat republikový stříbrný pohár a obsadit celkově druhou příčku ze třinácti zúčastněných krajů. Společnými silami královéhradecká výprava porazila i největšího rivala, Moravskoslezský kraj, jehož se v konečném součtu bodů nikomu nepodařilo porazit několik let v řadě. Pro letošní rok se však musel spokojit s bronzem.



Zlatý putovní pohár byl na letošní republice na dosah ruky, unikl totiž týmu z východu Čech o pouhých šestnáct bodů. Stabilní forma a kolektivní síla gymnastek a gymnastů jsou však příslibem i motivací do příštího ročníku a mise „Zlatý pohár pro Královéhradecký kraj“ může být splněna. Nechme se překvapit!