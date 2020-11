"Někteří lidé mi před krajskými volbami říkali, že mě volit nebudou, protože chtějí, abych zůstal ve Studenci," uvedl v rozhovoru pro Deník Jiří Ulvr. "Každé dva roky jsem kandidoval, od toho si nyní odpočinu. V tom je napřed Slovensko, které sloučilo krajské a komunální volby do jednoho roku," řekl také.

Kdy skončíte v pozici starosty Studence?

Stěžejní je dokončit historicky největší investici ve Studenci, stavbu nového pavilonu školy za bezmála padesát milionů korun. Vedení školy mělo obavy, abych neodešel dřív, než bude hotová. Projekt jsme připravovali tři roky. Termín odevzdání stavby je do konce června příštího roku. Nový starosta musí být známý nejpozději 1. července. Nechci končit tak, abych předal klíče a řekl na shledanou, ale nástupce připravit a zasvětit do problematiky, aby nenastalo v obci hluché období. To by lidé poznali. Chtěl bych, aby se nový adept na starostu podílel na sestavování rozpočtu obce pro rok 2021.

Kdo bude vaším nástupcem?

Představu mám. Máme výhodu oproti jiným obcím, že existují dva lidé, kteří by dokázali pozici starosty převzít. Z toho mám radost. Každé dva roky jsem kandidoval, od toho si nyní odpočinu. V tom je napřed Slovensko, které sloučilo krajské a komunální volby do jednoho roku.

Co vám řekli lidé ve Studenci na to, že už nebudete po tolika letech jejich starostou a jdete na kraj?

Zatím mám pozitivní reakce. Ale je pravda, že mi lidé volbami říkali, že mě volit nebudou, protože chtějí, abych zůstal ve Studenci. Víme, že nejde dělat starostu věčně. Možná je i dobré, aby lidé poznali někoho jiného a mohli porovnávat, co dosáhl předchozí a co nový starosta.

Co pro vás znamená přesun na pozici krajského radního?

Nabídky do kraje jsem měl už před čtyřmi lety. Beru to jako výzvu. Mám výhodu, že nejdu od nuly do neznámého prostředí. Ve výboru tohoto odboru kraje jsem pracoval posledních osm let. Takže vím, o co se jedná. Řadu lidí ve vedoucích pozicích a úředníků znám. Resort se rozšířil o program obnovy venkova. V tom vidím výhodu, že tam jdu jako zástupce obce.

Budete nadále působit ve Studenci?

Jsem takový srdcař. Pořád ve Studenci zůstávám a chci pro něj pracovat. Novému vedení obce, ať bude jakékoliv, budu nápomocen a rád Studenci pomůžu.

Jaká je aktuální situace s přístavbou základní a mateřské školy za necelých 50 milionů korun, na kterou jste získali dotaci 20 milionů korun?

Máme po dalším kontrolním dnu. Stavba běží podle harmonogramu. Máme dobrou stavební firmu. První týden v prosinci by měl odjíždět stavební jeřáb. To bude signál pro občany, že se dovršila výstavba betonového monolitu. Předpokládané ukončení stavby je naplánované do 30. června. Za svého působení jsem otevíral čtyři zásadní stavby. Vždy to bylo 31. srpna. Přál bych si, abychom tento termín dodrželi i nyní, už za nového starosty, a den poté, 1. září, aby mohly děti nastoupit do nového zázemí školy.