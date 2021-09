Poslední roky života rodáka z Horní Branné, jehož lyžařské začátky jsou spjaté se Studencem, dokumentovala fotografka Šárka Klímová, manželka vnuka Zdeňka Remsy. Pro ni byl hlavně dědečkem, hlavou rodiny, přirozenou autoritou, vtipálkem, gentlemanem, inspirujícím člověkem a legendou z vyprávění o neuvěřitelných zážitcích spojených se skoky na lyžích. V roce 1999 získal Zdeněk Remsa prestižní stříbrný olympijský řád z rukou tehdejšího předsedy MOV Juana Antonia Samaranche. Toto významné ocenění obdrželi vedle něj z českých sportovců pouze Emil a Dana Zátopkovi, Věra Čáslavská, Ludvík Daněk. Zdeněk Remsa zemřel 22. června 2019 v Praze.

Legendy. Trenér skokanů na lyžích Zdeněk Remsa (uprostřed) s Jiřím Raškou.Zdroj: archiv

Co řekl, to platilo, zároveň s ním byla velká legrace. Tak na tréninky pod ním vzpomínají snad bez výjimky všichni jeho svěřenci. "Byl to můj první trenér, vždy jsem k němu měl obrovský respekt. Tvrdý, ale férový člověk. Pořád mám před očima, když jsem ve Frenštátu pod Radhoštěm spadnul v závodě a on mě přetáhnul deštníkem," vzpomínal Roman Koudelka, jenž patří k poslední generaci aktivních skokanů, kteří prošli proslulou trenérskou školou Zdeňka Remsy.

"Mám radost, že se podařilo výstavu fotografií uspořádat právě ve Studenci, kde měl a stále má pan Remsa řadu přátel. Výstava je poselstvím a inspirací, kterou kolem sebe neustále rozdával. Jeho nesmírná energie, chuť posouvat věci dopředu v každém věku i laskavý humor z fotografií přímo dýchá," uvedl k výstavě starosta Studence a spolupořadatel Tomáš Chrtek.

Černobílý soubor fotografií je k vidění v Remsově rodném Podkrkonoší vůbec poprvé. Snímky fotografky Šárky Klímové poeticky zachycují závěr života sportovce, který vychoval několik generací úspěšných skokanů na lyžích včetně slavného olympijského vítěze Jiřího Rašky, jenž byl součástí party známé jako Remsa Boys.

Výstava je k vidění zdarma do 30. října v úředních hodinách Obecního úřadu Studenec a otevírací doby obecní knihovny. Je možné ji navštívit v pondělí (7 - 16.30), úterý (8 - 10), středu (7 - 18) a pátek (15 - 18). Výstava vznikla díky podpoře Obecního úřadu Studenec.

ZDENĚK REMSA

Bývalý skokan na lyžích a úspěšný reprezentační trenér na lyžích Zdeněk Remsa (29. 12. 1928 - 22. 6. 2019) se narodil v Horní Branné, jeho lyžařské začátky jsou spjaté s obcí Studenec. V osmnácti letech se stal nejmladším členem po válce nově vytvořeného reprezentačního družstva skokanů ČSR. V roce 1948 se účastnil jako benjamínek výpravy zimních olympijských her ve Svatém Mořici, kde obsadil 20. místo.

Po ukončení závodní kariéry se stal reprezentačním trenérem skoku na lyžích a zformoval novou partu úspěšných skokanů, známou jako Remsa Boys. Nové tréninkové metody, které Remsa prosadil, brzy přinesly výsledky s dosud nepřekonaným vrcholem československých skoků na lyžích na zimních olympijských hrách v roce 1968 ve francouzském Grenoblu, kde Jiří Raška získal zlatou medaili. Jména členů Remsa Boys jako Motejlek, Hubač, Matouš, Höhnl, Rydval, Kodejška, Divila a Raška se stala pojmem a nebylo pro ně žádným problémem obsadit na Turné čtyř můstků i všechna tři první místa na stupních vítězů. Po roce 1970 Zdeněk Remsa dlouhá léta působil úspěšně ve Slovinsku, ze kterého také dokázal vybudovat skokanskou velmoc. Po návratu byl pevně rozhodnutý, že nemůže jen tak odejít do důchodu. V Lomnici nad Popelkou dále vychovával nové mladé talenty. V jeho žákovských družstvech vyrůstali reprezentanti jako Roman Koudelka, Čestmír Kožíšek, Tomáš Portyk mladší nebo František Holík.