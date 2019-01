Nová Paka – Opět jeden ze zajímavých projektových dnů včera doslova „hýbal“ gymnáziem a střední pedagogickou školou. Prostřednictvím cestovních kanceláří se studenti vydávali poznávat například Rumunsko, Rusko, Bulharsko, Maďarsko, Estonsko, Lotyšsko, Chorvatsko a další země.

Ve škole se uskutečnil netradiční den jazyků, který byl pojat jako souboj studentských cestovních kanceláří mířících do zemí bývalého východního bloku.



Hlavní garantka akce Jana Budínská vysvětluje:

„Den jazyků opakujeme každý rok, a tak jsme se letos rozhodly využít dvacet let od sametové revoluce a pádu železné opony. Dětem jsem daly šanci přiblížit si země bývalého východního bloku, pracovat společně ve třídě, rozvíjet klíčové kompetence a své vztahy si ověřit v praxi .“ Studenti navíc obdrželi pracovní listy, museli absolvovat návštěvu všech zemí a zodpovědět dotazy. Do projektu byly zařazeny všechny ročníky kromě maturitních.

Výsledky budou známé až dnes, nicméně nejlepší třídy získají jednodenní volno od ředitele školy na výlet, oceněny budou i nejlepší pracovní listy. Kluci a děvčata se do úkolu pustili s vervou, věnovali prezentaci značné úsilí. Nelehkého úkolu představit státy ve dvacetiletém období jejich vývoje zvládli mnohdy s humorem a lehkostí.

V Chorvatsku se návštěvníci mohli osvěžit v baru a ochutnat řadu tamních dobrot.

Eliška Másnicová a Romana Kocianová z I. ročníku pedagogické školy prezentovaly ve svém klipu změny za dvacet let v lotyšském zemědělství. Kvinta představila dvacet let německého pokroku, postavila berlínskou zeď, připomněla i koncentrační tábor. Další školáci pojali poznání Rumunska prostřednictvím autobusového zájezdu. Petr Sádek z 3. ročníku k tomu prozrazuje, že informace ke zpracování čerpali především z internetu.

„Je to zajímavé, pěkně se při tom vyřádíme, není to tak suché jako přednášky. Takovýchto projektových dnů by mohlo být víc.“ I pro Margaretu Paučovou byl projektový den velice zajímavý a poučný. Profesor Stanislav Bendl se svezl právě rumunským autobusem a říká, že je to nezapomenutelné. Prošel maďarské ozbrojené hranice, ledacos připomínající. „Děti do svých prací daly obrovskou energii a spoustu času i peněz, vytiskly hodně materiálu, navařily a napekly mnoho tradičních jídel. Jsme spokojeni,“ říká za sbor profesorka Jana Budínská.