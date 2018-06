Stuhy obcím pomáhají. Přinášejí potřebné peníze na opravy

Zlatá Olešnice – Historicky druhou stuhu získala obec Zlatá Olešnice v krajském kole soutěže Vesnice roku.

720 let obce Zlatá Olešnice.Foto: Miloš Šálek

„Minule to byla modrá, letos oranžová. Moc si úspěchu vážíme. Je za tím práce mnoha lidí,“ reaguje na ocenění starostka Eva Kmiećová. S oranžovou stuhou je spojena i možnost čerpat dotaci ve výši 600 tisíc korun. „Oceněná obec požádá o dotaci na svůj připravený projekt nebo na nějakou akci, která z dotací není běžně podporována,“ vysvětluje.



Minulou odměnu investovali ve Zlaté Olešnici do modernizace vodovodu. Nechali například opravit všechny uzávěry na vodovodu a doplnili hydranty. "Na takové opravy bychom žádný příspěvek nedostali, takže nám soutěž moc pomohla. Bez výhry bychom si to nemohli dovolit. Museli bychom modernizaci vodovodu rozdělit na několik let," tvrdí Eva Kmiećová.



Každý únik vody ve vodovodním řadu je pro obec velký problém. Vodojem stačí zásobovat jen standardní spotřebu vody. "Jakmile někde něco rupne, jsme v háji a dovážíme vodu cisternou. Většina uzávěrů domovních přípojek už držela jen silou vůle. Každý rok jsme na nich řešili několik poruch. Teď nám nesákne ani jedna. Když se objeví porucha, je to na přípojce. Nezabrání se poruchám na sto procent, asi jako nikde jinde," říká starostka.



Pro celoroční komfort všech odběratelů potřebuje obec posílit vodní zdroj. "Staví se nové domy a my bychom rádi zajistili dostatek vody i jim. O pomoc s vodou nás požádal i jeden zemědělský subjekt. Můžeme mu vyhovět jen v zimních měsících, kdy je vody až třikrát tolik než obvykle. Nechci předbíhat, ani to zakřiknout, ale snad jsme krok od ideálního řešení. Uvidíme, jak dopadnou poslední průzkumy. Věřím, že budeme mít důvod k oslavě a příští rok vybudujeme nový vrt,“ dodává Eva Kmiećová.

Avízovaných 600 tisíc korun je jako na zavolanou. Obec chce totiž opravit budovu, kde dříve sídlila škola, pro zřízení dětské skupiny Zlatíčka. „Pracovní příležitost dostanou dvě maminky a děti budou mít ´školku´ u nosu. V budově jsou v plánu dva byty pro seniory. Nejmladší a nejstarší generace budou aktivně propojeny. Chystá se společné místo se zahradou, ohništěm, ovocnými keři, lavičkami, válecí terasou. Právě jsme ve fázi registrace akce a čekáme na rozhodnutí o přislíbené dotaci. Moc se na vše těšíme. Plán výchovy stavíme na vztahu k přírodě, úctě k lidem, kreativním myšlení. Děti bude doprovázet na cestě k novým poznáním skřítek Olešňáček. Ale to by bylo na další dlouhé povídání,“ usmívá se nad záměry starostka Zlaté Olešnice.