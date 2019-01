Dvůr Králové/Ol Pejeta – Čtveřice vzácných bílých nosorožců severní formy se začleňuje do chovných skupin v africké rezervaci.

Podle posledních informací z keňské Ol Pejety se nejlépe daří začlenit se samci Súdánovi. Ten už obývá velký výběh o rozloze 284 hektarů společně s šesti samicemi jižních bílých nosorožců. „Je mezi nimi samice s mládětem, jmenuje se Arimiet, a jeví o Súdána zájem. Ten ale zatím nereaguje,“ informují pracovníci rezervace.



Ve skupině už je i samice Nájin. Ta se dlouho bála opustit výběh. Nakonec se podařilo ošetřovatelům její strach překonat pomocí potravy. Nyní pravidelně sledují její trus, protože podle propočtů by mohla začít její říje.



Druhá dvojice Suni a Fatu spolu zůstávají ve výběhu 400 krát 400 metrů a každou noc se vrací do bomy. Oběma se daří velmi dobře, ale zatím o sebe nejeví žádný zájem. Jedná se o pouze „oťukávání“, a tak ošetřovatelé doufají, že během léta si zvířata k sobě nějaký „milostný“ vztah získají. K tomu má pomoci i zapojení bílých a černých nosorožců do chovné skupiny, které by v nich mělo vyprovokovat „normální“ reprodukční cyklus.



Naposledy do skupiny ke královédvorským zvířatům přibyla samice černého nosorožce Lola. Byla uměle odchována, protože její slepá matka se o ni nemohla starat. Proto je zvyklá na lidi. V posledních několika měsících byla vypuštěna do volné přírody v rezervaci Lewa. Dostala se tu ale do konfliktu s Ibongem, dominantním samcem při souboji o území. Byla několikrát vážně zraněna a bylo rozhodnuto přesunout ji do Ol Pejety. Tady ji ošetřovatelé vypustili do velkého výběhu s nosorožci.