Súdán přežil genocidu. Teď zkouší štěstí v internetové seznamce

Dvůr Králové nad Labem – Kromě dvou severních samic žije v keňské Ol Pejetě také samec Sudán. Je mu 44 let a je posledním jedincem svého druhu na světě. Na páření je už starý a své dny tráví pod neustálým bezpečnostním a veterinárním dohledem.

Jeho zdraví se zhoršuje a kvůli potížím s pohybem dostává od jara 2017 léky proti bolesti. Ty mu umožňují pohybovat se po výběhu s akáciemi a bahnem na válení. Na kůži má několik lézí, které se špatně hojí. Také mu vypadly dva zuby, jeho schopnost žvýkat a strávit potravu se zatím zdá být v pořádku. „Bohužel, v jeho věku už není možné očekávat, že by se jeho zdraví nějak výrazně zlepšilo,“ přiznává Přemysl Rabas z dvorské zoo.



Starého mládence Súdána díky letošní kampani na internetové seznamce Tinder zná celý svět. Jako mnoho dalších mužů tu nosorožčí samec uvádí, že má v oblibě cestování a přírodu. Namísto seznamování však lidé i prostřednictvím serveru mohou přispět na složitý výzkum.



„Nechci být dotěrný, ale osud mého druhu doslova závisí na mně. Jsem 183 centimetrů vysoký a vážím přes dvě tuny,“ stojí v popisku Súdána na seznamovací aplikaci. Kampaň, kterou zahájili keňští ochránci přírody, nese název „Nejvíce žádoucí starý mládenec na světě“.



Súdán přijel do Dvora Králové ze stejnojmenného afrického státu v roce 1975. Pod Krkonošemi žil až do roku 2009, kdy odjel v rámci speciálního záchranného programu do Keni.



Ve Dvoře Králové zplodil dvě mláďata. „Díky zahradě přežil vyhubení vlastního druhu v přírodě. Vrátil se domů, kde už neměl žádné příbuzné,“ upozorňuje na krušnou realitu Jan Stejskal. „Ta symbolika je hrozně silná. Je posledním samcem svého druhu. I když doufáme, že se ještě nějaký v budoucnu narodí, je to ohromný příběh. A my jsme nesmírně šťastní, že Súdán může dožít v podstatě doma,“ dodává Stejskal.



VÝVOJ POPULACE NOSOROŽCE SEVERNÍHO BÍLÉHO

Ještě v 60. letech minulého století se ve volné přírodě pohybovalo více než 2 tisíce kusů nosorožce severního bílého. Jejich populace klesla na absolutní minimum zejména kvůli pytlákům, kteří zvířata vybíjeli.

V roce 2007 už byli ve volné přírodě zcela vyhubeni, někteří jedinci žili jen v zoologických zahradách. Nyní v Keni žijí tři jedinci, čtyři zemřeli během let 2014 a 2015.



* 17. října 2014 uhynul v keňské rezervaci Ol Pejeta samec Suni. Suni se narodil v Zoo Dvůr Králové jako první samec tohoto druhu na světě, odchovaný v zajetí.



* 14. prosince 2014 uhynul v americké zoologické zahradě v San Diegu samec Angalifu.



* 27. července 2015 uhynula v Zoo Dvůr Králové samice Nabiré, která se tu narodila. Zemřela kvůli prasknutí obrovské cysty uvnitř těla.



* 22. listopadu 2015 musela být v americké Zoo San Diego utracena samice Nola.