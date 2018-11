Svátek oslavíme i na tržištích

Kuks, Hostinné - Vánoční trhy v Kuksu a Český řemeslný trh v Hostinném. To jsou akce, které zpestří koncem týdne svátek, v němž si připomeneme sametovou revoluci roku 1989.

Vánoční trhy v Kuksu přilákaly tisíce návštěvníků Foto: DENÍK/Jiří Špreňar

Do Kuksu dorazí advent nanečisto nejen v sobotu, ale i v neděli, a to vždy od 9 do 16 hodin. Pořadatelé slibují na 130 stánků řemeslníků, výrobců a prodejců typicky vánočního sortimentu, originální suvenýry z Kuksu, ukázky tradičních řemesel a představení lidového loutkáře.

"Každý rok pečlivě vybíráme jen ty nejlepší a prověřené stánkaře a řemeslníky. Návštěvníci tu najdou vše do svíček, ručně vyráběných mýdel, adventních věnců, keramiky, proutěného zboží a dřevěných hraček po vánoční ozdoby ze šustí i skleněné vánoční ozdoby ze Dvora Králové s více než stoletou tradicí," uvádějí pořadatelé z Kuksu.

Na Český řemeslný trh pod obry v Hostinném, který se koná v sobotu 17. listopadu od 10 hodin, dorazí prodejci z celé republiky rovněž s rozmanitou nabídkou. Autoři přivezou textilní hračky, polštářky, kapsáře, aranžmá z přírodních materiálů, podmalbu na skle, šperky a bižuterii, svíčky, batiku, malbou zdobený textil, keramiku - drátovanou, drobnosti pro radost i malbou zdobené hrnečky, knoflíky a šperky. Nebudou chybět výrobky ze dřeva, kůže, proutí, kovu, skla aj. Bude tradičně přítomen včelař se svými produkty i kořenářky se svojí nabídkou bylin, čajů a koření.